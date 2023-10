On sait de quelle couleur sont les yeux les plus beaux et les plus désirables - 1,5 million de Français les ont

Quelle est la plus belle couleur pour des yeux ? Peut-être pas celle à laquelle vous pensez...

La beauté est-elle seulement une question de subjectivité ? Ceux qui se penchent un peu sur la question savent bien que non, et qu'il y a une part de construction sociale dans tout ce qui se rapporte au beau. Des auteurs comme Kant, Saint-Augustin ou Bourdieu ont beaucoup à dire sur le sujet, mais gardons simplement à l'idée que l'on peut avoir une opinion assez commune de ce qui est beau dans une culture ou une société.

Dans une étude récente, un vendeur de lentilles de contact, la société Lensstore, basée au Royaume-Uni, a mené une expérience très intéressante. Les chercheurs ont utilisé les photos d'un homme et d'une femme pour créer différents "profils" sur trois applications de rencontres différentes. Mais il y a une malice : ils ont manipulé la couleur des yeux de ces personnages, les faisant passer du bleu, marron, vert, noisette, noir, au violet. Le but de la manoeuvre était de déterminer l'impact de cette variation sur le succès de ces profils dans le monde des rencontres en ligne.

Les résultats sont significatifs : chez les femmes, les yeux noisette sont les plus appréciés, récoltant 20,19% des préférences, loin devant les autres couleurs. Le bleu, le vert, le marron et le noir étaient en queue de peloton. Chez les hommes, les données sont assez différentes : la couleur des yeux la plus attractive s'est avérée être le bleu justement, obtenant 27,17% des correspondances, mais très proche du marron avec près avec 21,97%, tandis que le vert a recueilli 16,46%. Le noisette, très apprécié chez les femmes, tombe à 15,03%, juste devant le noir à 10,98%.

Le petit jeu des sites de rencontres est amusant. Mais si l'on se penche sur des études au panel plus larges et aux méthodologies plus scientifiques, c'est une autre couleur qui se dégage assez unanimement.

La couleur des yeux la plus désirée est...

Figurez vous que la beauté de la couleur des yeux est un sujet sur lequel se dégage une vraie majorité. Plusieurs sondages aux échantillons les plus larges donnent des résultats assez homogènes. Et la couleur des yeux considérée comme la plus belle est la couleur verte selon ces études. Un de ces sondages en ligne a été effectué récemment par "All about vision" auprès de 66 000 personnes. Elles ont été interrogées sur la couleur des yeux la plus séduisante selon eux. Voici leurs préférences :

1. Vert : 20,3%

2. Bleu clair : 16,9%

3. Noisette : 16%

4. Bleu foncé : 15,2%

5. Gris : 10,9%

6. Miel : 7,9%

7. Améthyste : 6,9%

8. Marron : 5,9%

Si le vert se dégage de la très large majorité des études d'opinion, il y a une raison, comme le souligne ce blog d'experts consacré à l'oeil qui mentionne un de ces sondages : la couleur verte est la plus rare du monde, seulement 2% de la population mondiale a les yeux verts. Rare et donc précieux ? En France, cela représente environ 1,5 million de personnes.