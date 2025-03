Ces croissants arrivent d'Ukraine, ils sont très différents des nôtres et défient nos boulangeries

Une chaîne ukrainienne proposant des croissants vient de s'installer en France. Sa recette est bien différente de celle que nous connaissons.

La France se distingue par sa gastronomie et quoi de plus reconnaissable que sa baguette et ses viennoiseries ? Le croissant fait notamment partie des incontournables. D'après un sondage de l'IFOP de 2019 pour la Fédération des entreprises de la boulangerie, c'est la première viennoiserie consommée par les Français (74% en mangent régulièrement). Plusieurs pâtisseries tentent de lui faire concurrence, mais en vain. Il y a eu, par exemple, le "crookie", mélange entre le croissant et le cookie, mais bien plus cher que le croissant, il ne l'a pas détrôné.

Un nouvel adversaire tente actuellement sa chance. La chaîne Lviv Croissants, qui a vu le jour en 2015, a ouvert le 30 janvier dernier une boutique à Cannes. Lviv est une ville de l'ouest de l'Ukraine, la franchise portant son nom comptent 187 magasins dans son pays d'origine. Et l'enseigne n'a pas choisi la ville du sud de la France au hasard pour se lancer : Russes et Ukrainiens sont nombreux dans la région, surtout depuis le début de la guerre.

Et ce n'est qu'un début ! Lviv Croissants vise en 2025 d'autres villes françaises comme Nice ou Aix-en-Provence. A partir de 2026, le projet monte à dix boutiques supplémentaires par an. "Nous sommes désormais prêts à conquérir les amateurs de pâtisseries françaises avec nos créations irrésistibles", a annoncé la chaîne dans un communiqué.

© Instagram Lviv Croissants France

La composition des viennoiseries de Lviv est bien différente de celle du classique croissant au beurre. En rentrant dans la boutique, ce sont d'autres odeurs qui transparaissent. "Ça sent la bonne dose de lard, le salami, le chou et les œufs brouillés. Ça sent bon l'Europe de l'Est", raconte le media allemand Der Spiegel.

La chaîne vend principalement des croissants salés, en tentant de s'adapter au marché local : "En plus de nos options classiques, notre menu propose des croissants à la française fourrés au fromage de chèvre, au miel et aux noix, à la mortadelle, à la poire et au gorgonzola, au fromage à raclette et au jambon cru". Quelques croissants sucrés sont aussi disponibles, dont notamment un à la "Pina colada". Il est garni de mascarpone, de noix de coco, d'ananas et de menthe. Une grande variété de boissons fraîches, thé et cafés est aussi proposée en accompagnement.

Les Français peinent pour le moment à adhérer à ce nouveau concept, les clients étant principalement à ce jour des Ukrainiennes avec leurs enfants ou petits-enfants. Alors Lviv Croissants va-t-elle réussir à faire concurrence aux boulangeries artisanales ainsi qu'aux grandes chaines comme Paul, Marie Blachère, la Brioche dorée ou encore Prêt A Manger ?