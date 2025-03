Ce moment clé de l'Aïd el-Fitr arrivera plus tard, des millions de musulmans de France doivent être vigilants

La fête de l'Aïd el-Fitr est un moment important pour les musulmans qui mettent un terme au ramadan. Mais cette année, il y a une particularité sur l'horaire de la prière.

L'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois sacré du ramadan, est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. Célébrée par des milliards de croyants à travers le monde, cette journée revêt une signification particulière et se déroule selon des rituels et des traditions bien établis. L'Aïd est avant tout un moment de joie et de partage : la journée commence tôt le matin par une prière spéciale, qui se tient généralement dans des mosquées ou des espaces ouverts. Cette prière de l'Aïd, qui rassemble des milliers de fidèles, est un moment fort pour les croyants.

Mais cette année, attention, l'horaire de cette prière a de quoi surprendre ! Parce que selon le CFCM, la date de l'Aïd el-Fitr est fixée à ce dimanche 30 mars, c'est-à-dire le jour du changement d'heure ! Attention donc aux confusions, car la nouvelle heure légale doit amener tous les musulmans à se creuser les méninges... La prière a-t-elle lieu plus tôt ou plus tard ?

Il faut bien comprendre que dimanche 30 mars, à 2h00 précisément, il sera en réalité 3h00. Puisque les temps forts de la journée de l'Aïd s'organisent avec la lumière du soleil, l'horaire du Subh (ou Fajr), la prière de l'aube qui doit être accomplie avant le lever du jour, interviendra non plus aux alentours de 5h00, mais aux alentours de 6h00 ! Et le Shuruq, c'est à dire le lever du soleil, interviendra quant à lui non plus aux alentours de 6h30, mais aux alentours de 7h30. Toutes les prières de cette journée auront ainsi lieu une heure plus tard - sur la nouvelle heure légale !

Petite subtilité, on peut aussi voir les choses un peu différemment si l'on garde comme référent la lumière du jour, comme l'indique le média spécialisé Al Kanz : "On fait tout une heure plus tôt, les prières ne bougent pas". A noter par ailleurs : si la date de l'Aïd est bien dimanche pour le CFCM et le CTMF, la Grande Mosquée de Paris doit encore confirmer cette date lors de la nuit du doute, samedi soir.

Avant la prière de l'Aïd, les musulmans croyants sont tenus de verser la zakat al-Fitr, une aumône obligatoire destinée aux plus démunis. Cette charité permet à tous, même aux plus pauvres, de participer aux festivités de l'Aïd. La zakat al-Fitr peut prendre la forme de nourriture ou d'argent et est distribuée avant la prière de l'Aïd. L'Aïd el-Fitr est également l'occasion de porter de nouveaux vêtements. Les enfants reçoivent souvent des habits neufs, des jouets et d'autres cadeaux. Les adultes échangent des présents et des vœux.

Les familles se déplacent pour rendre visite à leurs parents, amis et voisins. Ces visites sont l'occasion de partager des moments de joie et de convivialité. Cette journée est l'occasion de faire le bilan de ce mois de ramadan, de demander pardon pour les fautes commises et de prendre de bonnes résolutions pour l'avenir.