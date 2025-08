Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 5 août 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Un jackpot de 181 millions d'euros est mis en jeu par la FDJ pour le tirage du mardi 5 août 2025. Suivez en direct les résultats de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du mardi 5 août 2025 promettait de remporter la somme de 181 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux. Avec une telle somme, il est possible de s'acheter sept Rolls Royce Rose Noire Droptail, la voiture la plus chère du monde, qui coûte 25 millions d'euros. Les 181 millions d'euros mis en jeu par l'Euromillions correspondent aussi au prix de la Hearst-Davies Mansion, aux États-Unis, qui coûte 195 millions de dollars, soit plus de 168 millions d'euros. Cette villa est célèbre pour son apparition dans le film le Parrain et se situe à proximité des stars comme les Beckham et Tom Cruise. L'heureux gagnant du tirage du jour pourrait aussi s'offrir 4763 nuits dans la suite impériale du Ritz (qui coûte au minimum 38 000 euros), soit y vivre pendant plus de 13 ans. Découvrez en direct les résultats de l'Euromillions.

Pour participer au tirage de l'Euromillions : choisissez 5 numéros entre 1 et 50, puis 2 étoiles entre 1 et 12. Une grille coûte 2,50 euros, et vous pouvez également opter pour l'option My Million (incluse en France), qui garantit un gagnant à un million d'euros à chaque tirage. Attention : il faut avoir 18 ans révolus pour jouer. Les chances de décrocher le jackpot à l'EuroMillions sont d'environ 1 sur 139 millions. Pour gagner, il faut trouver les 5 bons numéros et les 2 étoiles. Si la probabilité est faible, d'autres rangs de gains existent : par exemple, avec 5 numéros sans les étoiles, vous avez une chance sur 3 millions. Jouer reste un jeu de hasard : il n'existe aucune méthode pour garantir une victoire.

Le plus gros gain mis en jeu à l'Euromillions, de 250 millions d'euros, a été remporté le 17 juin 2025 en Irlande. Ce montant avait aussi été remporté en Autriche le 28 mars 2025. La deuxième cagnotte la plus importante s'élevait à 240 millions d'euros et a été remportée le 8 décembre 2023. La troisième cagnotte la plus importante, de 230 millions d'euros, a été remportée le 19 juillet 2022. Ferez-vous partie des chanceux ? Suivez les résultats de l'Euromillions en direct sur notre page. Le jackpot minimum de l'Euromillions est de 17 millions d'euros et il augmente d'un montant variable, selon le nombre de grilles jouées, à chaque tirage.