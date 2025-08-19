Vigilances orages : une soixantaine de départements en alerte, des pluies intenses et de la grêle attendues

Après plusieurs jours de fortes chaleurs, des orages éclatent en France ce mardi 19 août. Ils pourront être localement violents.

La canicule a pris fin en France, laissant place à une goutte froide. Dès ce mardi 19 août, des orages commencent à éclater sur le Massif central. Ils toucheront ensuite les Cévennes, puis la basse vallée du Rhône en fin de journée. "Un épisode pluvio-orageux se met en place du Sud-Ouest au Centre-Est ainsi qu'aux régions méditerranéennes", annonce Météo-France.

L'institut météorologique a ainsi placé, dans son bulletin de 10 heures, 63 départements en vigilance jaune orages pour ce mardi : l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Calvados, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, le Gers, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Manche, la Haute-Marne, le Morbihan, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.

Trois départements placés en vigilance orange

Les orages pourraient être particulièrement violents sur le Gard, l'Hérault et la Lozère qui basculeront en vigilance orange à partir de 16 heures pour orages et pluie-inondation. Entre 60 et 80 mm de pluie sont localement attendus en peu de temps, avec au total jusqu'à 120mm durant cet épisode sur le relief. "Des orages se produisent dès le début d'après-midi sur le relief et l'ensemble de la Lozère. En fin d'après-midi, les orages s'étendent aux plaines et se renforcent", prévoit Météo-France.

18 autres départements ont aussi été placés en vigilance jaune pluie-inondation : le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-orientales et les deux départements corses. Des rafales de vent sont aussi attendues et des chutes de grêle sont possibles en Midi-Pyrénées, Languedoc et sur le sud du Massif central.

La perturbation va continuer mercredi avec des averses orageuses sur une grande partie du territoire. Des cumuls de pluie importants pourraient être constatés sur le Pays basque et la moitié est du pays. La dépression continuera de se décaler vers l'est jeudi avant de s'évacuer vers l'Italie et la Suisse.