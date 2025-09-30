Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 30 septembre 2025 [EN DIRECT]

EuroMillions. Pour son tirage du mardi 30 septembre 2025, la FDJ met en jeu la somme de 17 millions d'euros. Pour savoir si vous êtes parmi les heureux gagnants, découvrez vite tous les résultats !

17 millions d'euros, telle est la somme mise en jeu ce mardi 30 septembre par la Française des Jeux (FDJ) pour son tirage de l'EuroMillions. Il est possible de jouer à ce tirage jusqu'à 20 h 15 ce soir, après quoi il faudra se tourner vers un autre tirage de la FDJ si vous souhaitez remporter un jackpot.

Alors, serez-vous parmi les heureux ou heureuses gagnant(e) de ce super jackpot ? Pour le savoir, il faudra patienter quelques heures puisque les résultats ne sont connus que plus tard dans la soirée. Sachez d'ores et déjà que si vous n'avez pas les bons numéros ce soir, il y a la possibilité de jouer chaque mardi et vendredi. La Française des Jeux (FDJ) vous propose ainsi de décrocher le gros lot lors de ses tirages.

En revanche, si vous êtes parmi les heureux élus alors c'est un boulevard de possibilité qui s'offrira à vous. Un voyage à l'autre bout du monde loin des soucis du quotidien, une belle voiture dont aviez toujours rêvé ou encore un maison somptueuses dans laquelle vous pourrez passer vos vieux jours. Dans tous les cas, quand les résultats seront connu, ils seront affichés ci-dessous :

Le montant de départ d'un tirage de l'Euromillions est toujours le même avec un minimum de 17 millions d'euros, comme c'est le cas aujourd'hui. Puis, la cagnotte grimpe à chaque nouveau tirage si celle-ci n'est pas remportée. Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Moyennant la somme de 2,50 euros, il suffit de choisir une sélection de cinq numéros et deux étoiles parmi les numéros proposés.

Le tirage de l'EuroMillions restant un jeu de hasard, les chances de pouvoir remporter le jackpot restent minces avec une chance sur 139 838 160. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Alors bonne chance à toutes et tous !