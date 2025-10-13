"Alerte !" Des milliers de Français reçoivent ce SMS très sérieux cette semaine, voici les départements concernés

Attention, votre téléphone pourrait subitement sonner cette semaine à la réception d'un message d'alerte. Voici ce qu'il signifie.

"ALERTE", ce message qui peut faire peur sera reçu par des milliers de Français cette semaine. Le 15 octobre, une notification sonore assez stridente va être envoyée par le dispositif FR-Alert, et ce même si vous êtes en mode silencieux. Il sera plus précisément écrit : "ALERTE INONDATION. Message de la préfecture de Police. Crue de la Seine".

Pas de panique, ce n'est qu'un exercice pour vérifier le bon fonctionnement du système, qui a pour but de "prévenir en temps réel toute personne détentrice d'un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger", précise le communiqué de la préfecture de police de Paris. Le test nommé HYDRO 25 met en avant un risque naturel majeur francilien. En cas de crue de la Seine, plus de 630 000 personnes se trouvent, en effet, en zone inondable et près d'un million en zone de fragilité, explique Le Parisien. Un tel événement pourrait entrainer des coupures d'électricité, de chauffage, d'eau ou encore de télécommunication.

Le message précisera évidemment qu'il s'agit d'un test et qu'il "ne nécessite pas d'action de votre part". Un questionnaire sera aussi mis en lien afin de faire des retours sur le système. S'il s'agissait d'une vraie alerte, des indications sur le comportement à adopter seraient données, telles qu'évacuer votre logement, couper l'électricité... En cas de test, il ne faut surtout pas contacter les forces de l'ordre ou les services de la commune.

Les épisodes de crues pourraient devenir de plus en plus intenses et fréquents d'où la nécessité d'un tel système d'alerte. La dernière crue centennale, qui a une chance sur cent de se produire chaque année, remonte à janvier 1910, où la Seine était montée à 8,62 mètres au niveau du pont d'Austerlitz, paralysant la ville. Les crues plus récentes, 2016 et 2018, ont atteint les 6 mètres.

Lors de cette phase de test, 5 départements sont concernés. Cela a commencé par la Seine-et-Marne ce lundi 13 octobre au matin, mais seulement dans la commune de La Ferté-Gaucher. Le 15 octobre davantage de villes sont concernées en Ile-de-France, voici les zones et horaires :

Essonne : de 10h à 11h dans les communes d'Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine et Viry-Châtillon.

Seine-Saint-Denis : de 11h à 14h à Saint-Denis, Saint-Ouen, L'Île-Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne, Gournay-sur-Marne et Noisy-le-Grand.

Val-de-Marne : de 11h30 à 12h à Alfortville, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Créteil et Orly.

Paris : de 13h à 13h30 dans le quartier Beaugrenelle du XVe arrondissement.

"En fonction de la marque du téléphone, de l'opérateur et du lieu dans lequel les personnes se trouveront au moment de l'envoi de l'alerte (notamment dans les transports en commun), des délais de réception différents des notifications pourront être constatés", précise le communiqué.