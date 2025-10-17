Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 17 octobre 2025, 28 millions à remporter [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Retrouvez le tirage de l'EuroMillions de ce vendredi 17 octobre. La FDJ offre la chance de remporter 28 millions d'euros ce soir. Les résultats sont à découvrir sur cette page dans la soirée.

Ce n'est pas donné tous les jours de devenir millionnaire… Avec plusieurs millions d'euros, fini les soucis financiers et à vous la belle vie ! Mais pour cela, il faut remporter les 28 millions d'euros mis en jeu par la FDJ, ce vendredi 17 octobre. Avec 28 millions d'euros, vous pourriez partir en voyage quand vous le souhaitez, enfin emménager dans la maison de vos rêves, offrir une vie confortable à vos proches… par exemple, car les possibilités deviennent quasiment infinies avec une telle cagnotte.

Mais une somme pareille a de quoi donner le vertige et faire tourner quelques têtes. Passer d'un compte en banque normal qui connaît quelques découverts à 28 millions d'euros, ça peut certainement donner le vertige. D'ailleurs, saviez-vous qu'en cas de victoire, La Française des Jeux met en place un accompagnement spécifique pour les gagnants ? Il y a d'abord la remise discrète du gain, un conseiller dédié, un accompagnement bancaire et patrimonial, des conseils psychologiques et même des ateliers et rencontres entre gagnants pour ceux qui le souhaitent. De quoi rentrer dans une toute nouvelle vie ! Pour l'heure, il est encore temps de participer au tirage. Bonne chance à toutes et tous !