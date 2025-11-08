"J'ai été paresseux, ça paie !" Il oublie d'annuler son abonnement au Loto et gagne un beau jackpot

Ce trentenaire a oublié de résilier son abonnement à une loterie, malgré les demandes de sa femme. Son manque d'attention a payé : il a gagné une jolie somme d'argent.

Remporter le jackpot simplement grâce à un oubli ? C'est bien possible et ça s'est passé au Royaume-Uni lorsqu'un trentenaire a gagné au loto après avoir oublié de résilier son abonnement à une loterie. Sa femme, qui lui avait conseillé de le stopper, est enchantée. Le couple hérite d'une belle somme.

À l'origine, James Adam devait annuler son abonnement à la Postcode Lottery, sur les conseils répétés de sa future femme, afin de faire des économies pour leur mariage. Le principe de cette loterie consiste à tirer au sort des codes postaux chaque semaine. Quand un code postal est tiré, les inscrits qui partagent la zone d'habitation concernée remportent un total d'un million de livres sterling à se répartir.

" James ne m'a jamais dit qu'il avait souscrit à ce service et je lui ai demandé d'annuler le prélèvement automatique quand je l'ai vu partir, car nous économisions pour le mariage", explique Rouhanna Coulthard, sa compagne, au journal anglais The Independent. En bon fiancé qu'il est, il allait évidemment s'en charger, mais il a tout simplement oublié. Une étourderie qu'il ne regrette plus aujourd'hui.

Billet de loterie © 123rf

"J'avais l'intention d'annuler il y a trois mois, mais j'ai oublié. Dieu merci, j'ai été paresseux et stupide. L'incompétence paie !", se vante-t-il. Celle qui est devenue son épouse, de son côté, "lui pardonne" sans trop hésiter : "Heureusement qu'il ne l'a pas fait, car je ne serais pas si heureuse aujourd'hui…"

Le couple a gagné en tout 143 000 euros, et cela à quelques mois de leur mariage. Ils ne sont d'aileurs pas les seuls à avoir remporté le jackpot. Sept autres voisins de Kingswood, près de Bristol, ont bénéficié de cette victoire après que leur code postal a été tiré au sort pour le prix hebdomadaire du millionnaire de la loterie.

Parmi les vainqueurs, une voisine avait le pressentiment qu'elle allait remporter le jackpot : " J’avais la forte intuition que j’allais gagner, alors je me suis inscrite en août". Gemma Marson-May, future mariée elle aussi, avait presque même devinée la date de sa victoire: " J'avais le sentiment que le code postal l'emporterait en septembre. Je ne suis qu'à une semaine de l'échéance, en réalité, donc cela a plutôt bien fonctionné".

Un autre voisin, Steve Hooper, atteint d'un cancer depuis plusieurs années, a regagné espoir grâce à cette bonne nouvelle : "Je vais faire un bilan de santé tous les trois mois. J'ai aussi subi un triple pontage coronarien. Mais cela m'a vraiment redonné le sourire et en redonnera le sourire à beaucoup d'autres personnes que je connais".