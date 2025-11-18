Neige en France : Normandie, Paris, Auvergne... Voici où les flocons arrivent selon les prévisions météo

La neige arrive en France. De nombreuses régions seront concernées avec une évolution progressive sur plusieurs jours.

L'air polaire envahit la France cette semaine. Les températures chutent jour après jour. Ce mardi 18 novembre, les gelées matinales reviennent sur une grande partie du pays. Demain, une dépression va se mettre en place. Ces conditions météorologiques vont entrainer le premier véritable épisode neigeux de la saison. Dès 400m d'altitude, les flocons vont soupoudrer les sols et les reliefs vont écoper d'une bonne couche.

Les premières chutes de neige sont plus précisément attendues sur les plateaux du Jura, des Vosges et du Massif central à basse altitude, comme le précise La Chaine Météo. Les Alpes du Nord seront concernées dès 600 m, alors que sur les Pyrénées, il ne neigera qu'au-dessus de 1200m. En plaine, le nord-est sera touché par de la pluie mêlée de neige ou de grésil. Vers la fin de journée, quelques giboulées neigeuses sont possibles sur les collines proches de la Manche. Météo-France a d'ailleurs placé pour la journée de mercredi 5 départements en alerte jaune neige-verglas : les Ardennes, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Corrèze.

Jeudi, la perturbation va se décaler vers l'est, la limite pluie-neige pourra descendre plus bas dans le nord-est. Des flocons sont possibles en plaine entre 200 et 300m. Des averses neigeuses devraient aussi concerner les collines normandes et les plateaux des Hauts-de-France, mais de façon très localisée et éphémère, les sols n'étant pas si refroidis et les précipitations envisagées pas assez massives.

Selon Météo France, des averses de neige sont possibles dans le Centre, la Bourgogne, la Franche-Comté et le nord du Rhône-Alpes ainsi que de la pluie et neige mêlées sur le Centre, voire l'Ile-de-France. Vendredi, la journée devrait être plus sèche. De petites averses de neige se maintiendront sur le Massif Central, les Alpes et les Pyrénées. Les températures devraient être tombées 5 degrés en dessous des normales de saison.

De la neige pourrait retomber samedi avant un possible léger redoux, les prévisions restent à confirmer au vu du délai. La perturbation arrivée par l'Atlantique devrait rencontrer l'air froid. Des flocons pourraient alors être observés en plaine à partir de la fin de journée de samedi et se prolonger dimanche, particulièrement sur la moitié est sur un axe allant des Hauts-de-France au sud du Massif central.