Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 21 novembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Quelqu'un a-t-il réussi à parier sur les bons résultats du tirage Euromillions ? Voici la combinaison gagnante.

Les 150 millions d'euros mis en jeu ce vendredi 21 novembre 2025 n'ont pas trouvé preneur. Personne ne semble en effet avoir eu suffisamment de chance pour remporter le tirage de l'Euromillions vendredi soir. Résultat, ce sont désormais 162 millions d'euros qui sont en jeu. Le prochain tirage Euromillions aura lieu mardi 25 novembre. D'ici là, libre à chacun de consulter les résultats du jour.

Car si personne n'a empoché le jackpot, une grille, qui plus est validée en France, a été correctement cochée des cinq chiffres et d'un des deux numéros étoile du jour. Son ou sa propriétaire remporte ainsi 187 734,70 euros. Par ailleurs trois autres grilles, cochées que des cinq chiffres compris entre 1 et 50, et d'aucun bon numéro étoile permettent à leurs propriétaires de repartir avec 24 375,90 euros. Voici tous les résultats gagnants :

Tirage du vendredi 21 novembre 2025 17 - 19 - 29 - 35 - 48 / 5 / 9

MyMillion : MF 112 7235

Comment remporter le tirage Euromillions ?

Trouver les résultats Euromillions est loin d'être chose facile. En ne jouant qu'une combinaison de cinq chiffres et deux numéros étoile, un participant a concrètement une chance sur 139 838 160 de remporter le jackpot. C'est en effet sept fois plus difficile de trouver le résultat gagnant de l'Euromillions que celui du Loto. Mais comme le feront remarquer les plus téméraires : qui ne tente rien n'a rien ! Alors pour espérer quelque chose, le mieux est encore de tenter sa chance !

Un autre jeu de hasard propose ces derniers temps un gros lot des plus attractif. En effet, chaque lundi et jeudi, le tirage de l'EuroDreams propose non pas 20 000 euros par mois pendant trente ans, mais bien 30 000 euros ! Ce sera le cas tant que personne ne parviendra à trouver les résultats de l'EuroDreams. Une fois le jackpot remporté, le gros lot sera à nouveau de 20 000 euros par mois pendant trois décennies.