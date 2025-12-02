Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 2 décembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, la Française des jeux propose 17 millions d'euros à qui trouvera les résultats.

Et si vous participiez au tirage Euromillions de ce mardi 2 décembre 2025 ? La promesse du jour ? Remporter 17 millions d'euros. Mais encore faut-il trouver le résultat Euromillions. Et cela ne sera pas chose facile. Il existe en effet plus de 139 millions de combinaisons à l'Euromillions du fait que la grille est composée de cinquante chiffres parmi lesquels seuls cinq pourront être tirés au sort, et 12 numéros étoile parmi lesquels les joueurs doivent sélectionner deux élus.

Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau ou qu'il neige, qu'un joueur ou que quatre millions tentent leur chance pour le tirage Euromillions du jour, les chances de trouver les résultats gagnants restent les mêmes : une sur très exactement 139 838 160. Mais une chose est sûre : c'est en tentant sa chance que l'on a une meilleure chance de remporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Les joueurs peuvent valider leur grille jusqu'à 20h15. Cochée d'une combinaison simple (cinq chiffres et deux numéros étoile), la grille est vendue 2,50 euros. Tous les résultats seront livrés ici-même vers 21h30/22h :

Deux incroyables jackpots à l'Euromillions

À la une de l'actualité de la Française des jeux, et plus particulièrement de l'Euromillions, la victoire d'un Français. Vendredi dernier, après de nombreux, trop nombreux, tirages Euromillions restés sans grand vainqueur, un petit chanceux est parvenu à parier sur le bon résultat gagnant. Il a remporté alors 178,6 millions d'euros. Une somme des plus attractives, vous en conviendrez. Et ce, même pour un tirage Euromillions. Voici ce qu'il fallait avoir joué ce jour-là : 5 - 29 - 33 - 39 - 42 et les numéros étoile 3 et 9.

Vendredi, un nouveau tirage Euromillions des plus incroyables sera proposé aux joueurs. La Française des jeux et ses homologues européens proposeront pour l'occasion un méga jackpot de 130 millions d'euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. Le tirage aura lieu vers 21h30/22 heures ce vendredi 5 décembre. En cas d'absence de victoire, le jackpot sera remis en jeu avec quelques millions d'euros de plus les tirages suivants jusqu'à trouver preneur... espérons-le, en France une fois encore !