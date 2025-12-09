Résultat Euromillions (FDJ) : la méga cagnotte remportée ! Voici le tirage de ce mardi 9 décembre 2025 [EN LIGNE]
EUROMILLIONS. Les résultats du tirage Euromillions de ce mardi 9 décembre 2025 sont connus ! Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante.
La semaine commençait fort au tirage de l'Euromillions ! La Française des jeux et ses consœurs européennes proposaient pas moins de 143 millions d'euros à celui ou celle qui parviendrait à trouver le résultat gagnant du soir. Les joueurs avaient jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Si le jackpot était incroyablement élevé, ce n'était pas le cas du coût de la grille qui restait, lui, tout à fait normal. Ce gros lot était simplement le fruit d'un méga tirage avec une cagnotte de 130 millions d'euros mise en jeu vendredi dernier qui n'avait pas été remportée.
Et bonne nouvelle pour les participants du jour ! Il semble que la cagnotte a été remportée. Ce sont 142,4 millions d'euros qui ont été précisément gagnés par un joueur qui, malheureusement, n'avait pas validé sa grille en France. En revanche, une grille validée dans l'Hexagone a permis à un joueur d'empocher 110 381,70 euros. Elle a été cochée des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile. Cinq grilles cochées des cinq bons chiffres mais d'aucun numéro étoile parviennent également à faire remporter 16 416,90 euros à leurs propriétaires.
Tirage du mardi 09 décembre 2025
Comment trouver les résultats Euromillions ?
Prochain tirage Euromillions vendredi. 17 millions d'euros seront mis en jeu. Il est dès à présent possible de tenter sa chance. Il n'existe malheureusement pas de solution miracle. Le plus simple est encore de faire confiance à sa chance, à son karma du moment, à son destin. Mais pour ceux qui voudraient forcer le destin, il peut être tentant de regarder sur le site de la FDJ les chiffres les plus et les moins sortis ces derniers temps à l'Euromillions et de s'en inspirer pour construire sa combinaison. Mais là encore, rien de bien certain. D'autres préféreront dans ces circonstances tenter le tout pour le tout en pariant sur un flash, à savoir une combinaison composée par un ordinateur, complètement au hasard. Après tout, si c'est votre jour, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas !
Autre option : jouer davantage de numéros sur une même grille. Si tous ne peuvent pas être cochés, il est possible de sélectionner plus que les cinq chiffres compris entre 1 et 50 et les deux numéros étoile. Ainsi, un joueur peut cocher les 12 étoiles et jusqu'à six chiffres à côté. Mais sa cagnotte ne lui sera pas facturée 2,50 euros, mais... 990 euros ! En cochant 10 chiffres parmi les 50 et deux étoiles, la grille est facturée 630 euros. Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle !
23:07 - Quel est le montant de la prochaine cagnotte Euromillions ?
Le jackpot ayant été remporté, les compteurs sont remis à zéro. Enfin, pas tout à fait. Vendredi, le tirage Euromillions proposera un gros lot de 17 millions d'euros, soit la cagnotte minimale qui puisse être proposée à ce jeu de hasard. Il est dès à présent possible de tenter sa chance !
22:31 - Un Français parmi les grands gagnants du tirage Euromillions
Si le tirage Euromillions de ce mardi soir n'a pas fait de grand grand vainqueur en France, il y a tout de même eu un beau gain remporté dans l'Hexagone : 110 381,70 euros. Elle a été cochée des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile. Cinq grilles cochées des cinq bons chiffres mais d'aucun numéro étoile parviennent également à faire remporter 16 416,90 euros à leurs propriétaires.
22:05 - Le méga jackpot remporté !
Le super jackpot a été gagné ce mardi soir ! Ce sont très exactement 142,4 millions d'euros qui ont été remportés au tirage Euromillions. Malheureusement, contrairement au précédent gros jackpot mis en jeu à l'Euromillions, ce n'est pas en France que la grille gagnante avait été validée mais dans un des huit autres pays européens qui participent au tirage.
21:28 - Le résultat de l'Euromillions enfin connu !
Fin du suspense ! Comme le révèle le site tirage-gagnant, la combinaison gagnante de ce tirage Euromillions du mardi 9 décembre 2025 est enfin connue. Il fallait avoir joué : 2 - 8 - 13 - 29 - 49 et les numéros étoile 2 et 11.
21:12 - Quand connaîtra-t-on les résultats Euromillions ?
Alors que le My Million a été dévoilé peu avant 21 heures, le résultat Euromillions lui ne devrait pas être annoncé avant quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes. La combinaison gagnante est généralement connue entre 21h30 et 22 heures.
20:51 - Le My Million fait un 98e millionnaire depuis le début de l'année en France
Comme lors de chaque tirage Euromillions, un My Million vient d'être tiré au sort. Alors, que fallait-il avoir comme code ? Le code vainqueur est le HV 507 3990. Le joueur ayant ce code avait tenté sa chance sur Internet. Il est le 98e millionnaire de l'année.
20:41 - Un My Million remporté quoi qu'il arrive lors de chaque tirage Euromillions
Le code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, est un code systématiquement présent sur toutes les grilles Euromillions vendues. Il permet de remporter un million d'euros. Lors de chaque tirage Euromillions, un code My Million est tiré au sort, ce qui signifie que chaque mardi et chaque vendredi, jour des tirages Euromillions, il y a un nouveau millionnaire en France.
20:16 - Combien a-t-on de chance de trouver le résultat Euromillions en ne pariant qu'une combinaison ?
À l'Euromillions, les chances de trouver le résultat gagnant sont particulièrement faibles. En ne jouant qu'une combinaison classique, un joueur aura une chance sur très exactement 139 838 160. C'est sept fois moins qu'à un tirage Loto, où un joueur a une chance sur un peu plus de 19 millions.
19:34 - Quelle est le montant de la cagnotte maximale qui peut être mise en jeu lors d'un tirage Euromillions ?
Contrairement au Loto, où il n'y a pas de plafond, il existe une cagnotte maximale à l'Euromillions qui ne peut être dépassée. Ce plafond est actuellement de 250 millions d'euros, ce qui signifie qu'en cas d'absence de grand gagnant ce mardi soir, le jackpot pourra être remis en jeu avec quelques millions d'euros supplémentaires lors du prochain tirage prévu vendredi.