Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 12 décembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi proposait 17 millions d'euros à qui parviendrait à trouver les résultats gagnants du jour. Qu'en est-il ?

Pour finir la semaine en douceur, c'est une cagnotte des plus légères qui était proposée ce vendredi 12 décembre au soir au tirage Euromillions. La super cagnotte de mardi ayant été remportée, les compteurs avaient été remis à zéro ou plutôt à 17 millions d'euros. Une somme tout à fait honorable, le commun des mortels en conviendra. Le détail de la répartition des gains nous révèle ce soir que le gros lot a à nouveau été remporté !

C'est la deuxième fois cette semaine que le tirage Euromillions est donc gagnant. Cependant, ce n'est encore une fois pas en France que la grille victorieuse avait été validée, mais dans l'un des huit autres pays qui participent à cette loterie européenne. En revanche, bonne nouvelle pour l'un des participants français. Avec les cinq chiffres et l'un des deux numéros étoile corrects, une grille achetée dans l'Hexagone permet à son ou sa propriétaire d'empocher 164 437,20 euros. De même, une grille, cochée elle des cinq bons chiffres mais d'aucun bon numéro étoile, permet à son détenteur de repartir avec 30 745,30 euros en poche. Êtes-vous l'un d'eux ? Voici tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du vendredi 12 décembre 2025 7 - 25 - 30 - 37 - 41 / 5 - 11

QP 012 5788

Un beau jackpot mis en jeu à Noël

Si les beaux jackpots ne sont plus vraiment d'actualité au Loto comme à l'Euromillions, il reste tout de même un jeu de hasard pour lequel la cagnotte est encore un peu exceptionnelle : l'EuroDreams. Lundi, un nouveau tirage permettra ainsi de remporter 30 000 euros par mois pendant trente ans au lieu de 20 000 euros en temps normal.

Il faudra ensuite attendre le 25 décembre pour voir une belle cagnotte mise en jeu au Loto. Comme chaque année, la Française des jeux compte festoyer en grandes pompes. Le père Noël de la FDJ proposera ainsi un gros lot de 20 millions d'euros, alors que la cagnotte moyenne remportée à cette loterie est de cinq millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, moyennant tout de même 5 euros la grille au lieu de 2,20 euros, il sera possible de remporter, pour 100 petits chanceux, 20 000 euros, grâce à une centaine de codes Loto tirés au sort, contre 10 habituellement.