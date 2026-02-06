Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 6 février 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 6 février 2026 a-t-il fait de vous un millionnaire ? Les résultats sont à retrouver sans plus attendre.

Le tirage Euromillions de ce vendredi 6 février 2026 proposait 29 millions d'euros à qui trouverait le résultat gagnant. On connaît à présent la combinaison gagnante. Mais on sait également qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur. Et pour cause, le prochain tirage Euromillions proposera 39 millions d'euros. Cela veut dire que 10 millions d'euros ont été ajoutés à la cagnotte de ce vendredi et donc qu'elle n'a pas été remportée.

En revanche, une personne ayant tenté sa chance en France a forcément gagné un million d'euros grâce au My Million. Par ailleurs, une grille validée dans l'Hexagone avait été cochée des cinq bons chiffres et d'un seul des deux numéros étoile. Elle permet à son détenteur de remporter ainsi 126 931,60 euros. Trois autres grilles validées des cinq bons chiffres, mais d'aucun numéro étoile gagnant permettent, quant à elles, à leurs propriétaires de repartir avec 10 595 euros.

Tirage du vendredi 06 février 2026 10 - 13 - 20 - 23 - 24 6 11

MyMillion : EF 203 4608

Comment percevoir ses gains en cas de victoire à l'Euromillions ?

Sur son site, la FDJ explique qu'en fonction de l'endroit où l'on a joué, on ne récupère pas son gain de la même manière. Dans le cas où l'on a tenté sa chance dans un point de vente FDJ, jusqu'à 30 000 euros de gain inclus, il suffit de se rendre dans n'importe quel point de vente pour le récupérer. Entre 30 001 et 499 999 euros, il faut prendre rendez-vous dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros inclus, il faut contacter le 09 69 36 60 60 et taper le 3 pour être mis en relation avec l'équipe Accompagnement et Expérience Gagnants.

Pour les joueurs qui ont tenté leur chance sur le site ou l'application FDJ, en dessous de 500 000 euros, il est possible de récupérer son gain directement sur son compte fdj.fr puis sur son compte bancaire. Au-delà de 500 000 euros, il faut suivre les indications de l'email envoyé par l'équipe de la Française des jeux.