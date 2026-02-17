Date du ramadan 2026 en France : un début de jeûne entouré d'incertitude jusqu'au bout

La date du ramadan est fixée pour 2026. Les musulmans auront été tiraillés entre deux instances qui avaient annoncé deux dates différentes.

Le ramadan 2026 débutera le mercredi 18 février 2026, a annoncé la Grande Mosquée de Paris vers 18h20 ce mardi soir. Elle suit donc l'Arabie saoudite et le Conseil théologique musulman de France (CTMF) en fixant la date du ramadan dès le lendemain de la Nuit du doute, qu'elle organisait dans le Ve arrondissement de la capitale. "Haut lieu de l'islam" et référence pour les musulmans français, l'Institution a finalement tranché la question ce mardi soir alors que deux dates de début du ramadan étaient sur la table. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) avançait celle de jeudi tandis que le CTMF évoquait la date de mercredi.

Comment expliquer cette différence ? Si la date du ramadan faisait il y a encore quelques années l'objet d'une lutte entre la méthode traditionnelle (observer le ciel pour espérer y voir un croissant de Lune, symbole de changement de mois) et la méthode scientifique (basée sur les prévisions astronomiques), cette année, les divergences perduraient cependant entre deux dates pourtant basées sur la même méthode : le calcul astronomique.

La date du ramadan change en effet chaque année en fonction du calendrier hégirien, différent du calendrier grégorien, et basé pour sa part sur les cycles lunaires. Le mois du ramadan débute, comme les autres, au moment de la nouvelle Lune mais celle-ci n'étant pas visible, c'est l'observation du premier croissant de lune qui fait foi. Si la date du ramadan dépend de ce repère objectif, plusieurs prévisions pouvaient être avancées pour le début du ramadan 2026. Et chacune était défendue par une institution religieuse… De quoi semer le doute dans l'esprit des fidèles, surtout à quelques heures du début du ramadan.

La date du ramadan fixée au jeudi 19 février 2026 selon le CFCM

Le Conseil français du culte musulman (CFCM), l'une des instances les plus écoutées par les croyants en France, avait annoncé le début du ramadan 2026 pour la date du jeudi 19 février. Pour déterminer cette date, le CFCM s'appuie uniquement sur des données astronomiques depuis déjà plusieurs années.

"Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13 : 01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026", avait-il indiqué dans un communiqué début février. Concrètement, le CFCM assurait que le premier croissant de lune, confirmant le passage à un nouveau mois et donc à la date du ramadan, ne serait visible quand dans la nuit de mercredi, repoussant le jeûne au lendemain.

Une autre date de ramadan annoncée au mercredi 18 février selon le CTMF

Pourtant, une autre institution était en désaccord avec ces prévisions. Si le Conseil théologique musulman de France (CTMF) s'appuyait lui aussi sur la méthode astronomique, il en a fait une lecture différente. La date du ramadan devait survenir plus tôt selon ce dernier, autrement dit : dès lors que la lune est "née" et qu'elle se couche après le soleil (même de quelques minutes), le nouveau mois peut commencer.

Selon le CTMF, l'observation du nouveau croissant devait être possible le 18 février à partir de 4h42, heure de Paris. Le ramadan devait alors débuter le jour même, le mercredi 18 février. Une date finalement adoptée par la Mosquée de Paris.

La date du ramadan fixée définitivement lors de la Nuit du doute

Pour la date du début du ramadan 2026 comme pour la date de fin, c'est donc la méthode et l'annonce de la Grande Mosquée de Paris qui a fait foi après une incertitude qui a dominé jusqu'à mardi soir. "La commission religieuse se réunira le 17 février, lors de la Nuit du doute. Les calculs indiquent le 19, mais si l'observation confirme le 18, nous annoncerons le 18", avait d'ailleurs prévenu Chems-Eddine Hafiz, recteur de la mosquée, au micro de Mizane TV. La Grande Mosquée de Paris "demeure attachée à cette tradition de la Nuit du doute, qui préserve l'unité des musulmans au seuil du mois béni de ramadan, et leur permet de s'y préparer", expliquait aussi la mosquée de Paris sur son site pour justifier la tenue de la Nuit du doute.