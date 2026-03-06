Euromillions (FDJ) : le résultat dévoilé, découvrez le tirage de ce vendredi 6 mars 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 6 mars 2026 proposait un jackpot exceptionnel de 193 millions d'euros. Le résultat est tombé. Découvrez la combinaison gagnante.

L'Euromillions de ce vendredi 6 mars 2026 commençait à atteindre des sommets. Les résultats n'ont malheureusement pas permis à quelqu'un de remporter les 193 millions d'euros mis en jeu. La cagnotte mise en jeu pour le mardi 10 mars devrait donc approcher les 209 millions d'euros. Le tirage de l'Euromillions a en tout cas été dévoilé par la FDJ. Pour gagner ce jackpot très rare, il fallait cocher les numéros 15 - 16 - 19 - 28 - 37 et les étoiles 6 et 9. Si personne n'a remporté la cagnotte, cinq gagnants de rang 2 en Europe, dont deux en France, ont remporté 233 193,40 euros lors du tirage de l'Euromillions du vendredi 6 mars 2026. Découvrez en détail les résultats du tirage de l'Euromillions d'aujourd'hui ci-dessous, avec le MyMillion en prime.

Tirage du vendredi 06 mars 2026 15 - 16 - 19 - 28 - 37 6 9

MyMillion : CZ 541 3784

Pour participer au tirage de l'Euromillions : choisissez 5 numéros entre 1 et 50, puis 2 étoiles entre 1 et 12. Une grille coûte 2,50 euros, et vous pouvez également opter pour l'option My Million (incluse en France), qui garantit un gagnant à un million d'euros à chaque tirage. Attention : il faut avoir 18 ans révolus pour jouer. Les chances de décrocher le jackpot à l'EuroMillions sont d'environ 1 sur 139 millions. Pour gagner, il faut trouver les 5 bons numéros et les 2 étoiles. Si la probabilité est faible, d'autres rangs de gains existent : par exemple, avec 5 numéros sans les étoiles, vous avez une chance sur 3 millions. Jouer reste un jeu de hasard : il n'existe aucune méthode pour garantir une victoire.

Les superstitieux peuvent choisir un par un les numéros sur lesquels ils souhaitent miser, mais les moins inspirés peuvent faire confiance au hasard en jouant une grille "flash" avec des numéros et des étoiles sélectionnés aléatoirement. Une grille composée de cinq chiffres et deux numéros étoiles coûte 2,50 euros. Mais il est possible d'augmenter ses chances en jouant plusieurs grilles ou en recourant à une grille "flash multiple" qui permet de choisir jusqu'à dix numéros et douze étoiles. Des options qui chiffrent vite pour les joueurs.

Quels sont les plus gros gains de l'Euromillions ?

Le plus gros gain mis en jeu à l'Euromillions, de 250 millions d'euros, a été remporté par un Français le 18 août 2025. Auparavant, ce jackpot avait été remporté le 28 mars 2025. La deuxième cagnotte la plus importante s'élevait à 240 millions d'euros et a été remportée le 8 décembre 2023. Ferez-vous partie des chanceux ? Suivez les résultats de l'Euromillions en direct sur notre page. Le jackpot minimum de l'Euromillions est de 17 millions d'euros et il augmente d'un montant variable, selon le nombre de grilles jouées, à chaque tirage.

Exceptionnellement, la Française des jeux et ses homologues proposent d'énormes cagnottes au tirage Euromillions. Le jackpot de base est de 17 millions d'euros, puis 130 millions d'euros sont soudainement mis en jeu. Les joueurs n'ont généralement pas besoin de dépenser plus pour participer, mais ils sont automatiquement plus nombreux à tenter leur chance. Faute de vainqueur, le gros lot peut être remis en jeu avec quelques millions d'euros supplémentaires, et ce, jusqu'à ce que quelqu'un finisse par trouver les résultats Euromillions. La cagnotte maximale peut atteindre jusqu'à 250 millions d'euros.