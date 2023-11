Les impôts ont envoyé un mail important, il cache une mauvaise surprise si vous ne faites rien

Mieux vaut se pencher sérieusement sur le dernier email des impôts. Ne rien faire pourrait entraîner une mauvaise surprise pour vos finances.

"Une action est nécessaire de votre part". Ces derniers jours, les impôts ont adressé un email à des milliers de contribuables. Ce n'est pas un message frauduleux mais bien une nouvelle note officielle de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Cet email est technique mais mérite toute votre attention car cela pourrait faire baisser ou augmenter votre salaire à partir du mois de janvier. Mais ne vous réjouissez pas trop vite : cela pourrait cacher une mauvaise surprise.

L'email en question s'adresse aux personnes ayant ajusté elles-mêmes leur taux de prélèvement à la source en 2023. Cette action est recommandée quand vos revenus connaissent une hausse au cours de l'année. Cependant, peu importe quand vous avez effectué cet ajustement, ce taux expire le 31 décembre. À partir de là, deux options existent pour 2024 :

Je souhaite conserver mon taux actuel : pour cela, vous devez impérativement le faire sur le site des impôts avant le vendredi 8 décembre.

Je laisse faire les impôts : le fisc adressera à votre employeur un nouveau taux de prélèvement à la source, calculé à partir de votre déclaration de revenus effectuée au printemps 2023.

Il est nécessaire de se pencher avec attention sur ce sujet et de ne pas faire son choix au hasard. Pourtant, la Direction générale des Finances publiques ne l'explique pas en détails dans son mail. Alors, comment faire le bon choix ?

Premier cas. Si, en 2023, vos revenus ont augmenté par rapport à 2022 et que vous avez ajusté votre taux en conséquence, il est conseillé de demander aux impôts de maintenir ce taux pour 2024. Pour cela, il faut se rendre sur le site impots.gouv.fr, se connecter à son espace particulier, cliquer sur l'onglet "Prélèvement à la source", puis sur "Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus", valider et remplir les éléments demandés.

Si vous ne faites rien, le fisc appliquera un taux basé sur vos revenus de 2022. Comme ils étaient plus faibles, votre taux ne correspondra pas à vos revenus actuels. Chaque mois, vous paierez moins d'impôts que prévu et votre salaire net augmentera. Mais cette apparente bonne nouvelle cache un piège : à l'automne 2025, lors du paiement de l'impôt sur les revenus perçus en 2024, vous devrez faire face à un rattrapage fiscal important, car vous n'aurez pas payé assez d'impôts sur le revenu au cours de l'année 2024. La somme à verser alors pourrait être de taille et amputer votre budget cette année-là.

Deuxième cas. Vous savez déjà qu'en 2024 vos revenus seront à un niveau similaire de l'année 2022. Dans cette situation, vous n'avez rien à faire. Les impôts s'occuperont eux-mêmes de faire l'ajustement et d'adresser le taux adéquat à votre employeur.

Quoi qu'il en soit, prenez bien le temps d'évaluer les revenus que vous devriez percevoir en 2024, de les comparer avec ceux touchés en 2022, et de décider ainsi quelle sera la meilleure option pour vos finances afin de lisser sur l'année le paiement de l'impôt sur le revenu. A moins que vous préfériez payer le fisc d'un seul coup.... avec une grosse somme à régler.