L'Europe va limiter les paiements en liquide, voici le montant maximum qui sera autorisé

Une règle va entrer en vigueur pour encadrer le paiement en espèces.

On le croyait désuet : il n'est pas totalement abandonné. Le billet n'a pas été complètement remplacé par la carte bancaire et semble encore avoir de beaux jours devant lui. Selon les derniers chiffres, la moitié des transactions est encore effectuée en espèces, même si utiliser la carte bancaire -encore plus depuis qu'elles sont sur les smartphone- est une solution de facilité.

Toutefois, la réglementation sur l'utilisation du liquide va bientôt évoluer, en raison d'une décision prise à l'échelle européenne. L'UE a décidé d'instaurer un montant maximum pour les paiements en espèces.

A compter de 2027, la loi interdira que dans les 27 pays de l'Union européenne, donc la France, tout paiement en liquide soit interdit lorsqu'un particulier achète quelque chose auprès d'un entreprise, dont le montant dépasse 10 000 euros. Evidemment, cela ne concerne que très peu de personnes.

En réalité, avec cette réglementation, l'UE cherche à lutter contre le blanchiment d'argent. "Un de nos principaux objectifs a été de faire en sorte que les criminels en col blanc ne pourront désormais plus blanchir leur argent en faisant l'acquisition de voitures de luxe, de yachts et de jets privés", a justifié Paul Tang, eurodéputé socialiste néerlandais, chargé de mener à bien ce dossier.

Ce "durcissement" de la loi n'aura donc pas d'impact sur le commun des mortels. Seuls quelques-uns seront impactés par cette nouvelle règle, laquelle ne s'appliquera pas aux transactions entre deux particuliers : libre à eux de s'entendre comme ils le souhaitent pour réaliser une transaction. Cela n'est prévu qu'à compter de 2027.

Cela aura principalement des conséquence en Irlande, en Ecosse, en Angleterre, au Pays de Galles, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, Autriche ou encore à Chypre, pays dans lesquels aucune limite n'est actuellement instaurée dans la législation. En revanche, cela n'aura aucun impact sur la France, l'Espagne ou l'Italie : les lois nationales prévoient déjà un montant maximum de 1000 euros si l'on souhaite régler un achat en espèces.