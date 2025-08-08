Une grande ligne rouge au milieu de la route : mais que signifie ce nouveau marquage au sol ?

Un nouveau type de marquage au sol est arrivé sur les routes européennes avec l'objectif d'améliorer la sécurité des automobilistes.

Tous les pays au monde cherchent à améliorer la sécurité routière. Pour réduire le nombre d'accidents graves, majoritairement causés par la vitesse, les autorités testent de nouveaux dispositifs. Souvent sur quelques routes avant de les dupliquer, en cas de résultats probants, à plus grande échelle.

Vous avez peut-être remarqué ces dernières années certaines nouveautés au niveau du marquage au sol. Dans certains pays d'Europe, les autorités ont opté pour des "dents du dragon" dont le but était par un simple marquage de donner l'impression aux conducteurs que la route se rétrécissait. Avec comme conséquence de les forcer à réduire leur vitesse dans les zones urbaines... Le premier test pilote avait eu lieu en Espagne. C'est également de l'autre côté des Pyrénées qu'est expérimenté depuis un an un nouveau marquage au sol qui a de quoi perturber les automobilistes qui le découvrent.

© 123RF

Sur la plupart des routes, peu importe le continent sur lequel vous conduisez, les lignes au sol sont blanches, comme en France, ou jaunes, comme aux États-Unis. En Espagne, une nouvelle couleur a fait son apparition. En Andalousie, dans le sud de la péninsule ibérique, les conducteurs peuvent désormais voir des lignes rouges. C'est le cas si vous circulez sur la A-355 en direction de Malaga où une large bande rouge a été peinte en plein milieu de la route sur une distance de 4 kilomètres. Mais pour quelle raison ?

Cette épaisse ligne rouge est utilisée pour matérialiser la séparation entre deux voies de circulation à un endroit où il est interdit de dépasser, à l'instar des lignes blanches continues. Mais l'aspect plus vif du rouge doit permettre d'attirer davantage l'attention du conducteur et l'inciter à ne pas doubler voire à réduire sa vitesse dans une zone dangereuse (virages, routes sinueuses, absence de visibilité...). Ce test initié par le gouvernement andalou pourrait bien faire des émules dans les pays voisins de l'Espagne si jamais les résultats montraient une baisse des dépassements non autorisés.

Pour rappel, au-delà de l'extrême dangerosité d'une telle manœuvre, effectuer un dépassement sur une ligne continue coûte 135 euros et un retrait de trois points sur le permis de conduire en France. Cette infraction est encore plus sévèrement réprimandée en Espagne : le fautif reçoit une amende de 200 euros et risque la suspension de son permis de conduire pour une durée de un à trois mois.