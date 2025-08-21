Quelle voiture a la priorité : A, B ou C ?

Il arrive très souvent que la situation devienne confuse lorsque trois voitures se croisent à une intersection. Une règle méconnue permet pourtant de savoir qui doit passer en premier.

Certaines situations en voitures sont plus complexes que d'autres. C'est souvent le cas en l'absence de signalisation lorsque les automobilistes doivent faire appel à leurs connaissances du Code de la route. Certaines intersections donnent parfois lieu à des situations anarchiques. Quand deux véhicules se rencontrent à un carrefour sans feu rouge ni panneaux Stop ou cédez-le-passage, un problème est vite arrivé si l'un des deux conducteurs ne maîtrise pas la règle de la priorité à droite. Mais c'est encore pire lorsque trois voitures arrivent au même moment à l'intersection. On a tous déjà vécu cet instant où tout le monde freine et se regarde pour savoir qui va passer en premier.

Il existe pourtant une règle que tout usager de la route devrait connaître. Elle concerne la situation du schéma ci-dessous. Les véhicules A, B et C se retrouvent sur une intersection en T dénuée de panneaux de signalisation et de marquage au sol. Qui doit passer le premier ? On pourrait penser que c'est la voiture noire (C) car elle n'a pas directement une voiture sur sa droite. Mais la réalité est différente. Pour obtenir la bonne réponse, il faut regarder la direction dans laquelle vont se déplacer ces trois véhicules.

© DGT

Dans le cas qui nous intéresse, la voiture rouge (A) se dirige tout droit tandis que les véhicules B (bleu) et C (noir) prévoient de tourner. Ce simple détail est déjà déterminant : lorsqu'aucune signalisation n'indique l'ordre de passage, un véhicule qui poursuit sa trajectoire sans changer de direction a la priorité sur ceux qui effectuent un virage. Ainsi, A, en continuant tout droit, bénéficie d'une priorité absolue sur B et C. Peu importe leur position relative, c'est le fait qu'A ne tourne pas qui lui donne la priorité sur les autres.

Une fois la voiture noire (A) sortie de l'intersection, la situation se réduit à deux véhicules : B et C. Ici entre en jeu la fameuse règle de la priorité à droite. Si l'on observe leurs positions respectives, C se trouve à droite de B. En l'absence de toute autre indication, cette règle s'applique sans exception. Le conducteur dans le véhicule C est donc prioritaire sur B et doit donc passer avant. B, qui n'a ni priorité de direction ni de position, attendra son tour et franchira l'intersection en dernier.

Si la situation initiale pouvait sembler complexe sur le schéma, elle répond finalement à des règles de conduite assez simples. Encore faut-il que tous les protagonistes les connaissent.