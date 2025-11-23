Faut-il ouvrir tout de suite le lave-vaisselle ou le laisser refroidir ? Beaucoup font l'erreur, il y a un moment idéal

Tout de suite à la fin du cycle ou après quelques minutes pour le laisser refroidir ? Le moment d'ouvrir son lave-vaisselle est une question primordiale pour garantir une vaisselle propre et une machine qui dure.

Votre lave-vaisselle fétiche vient de terminer son cycle. S'il est clair que l'ouvrir est primordial, rien que pour ranger votre vaisselle, la question est plutôt quand le faire ? Ce geste anodin, souvent négligé, est le secret d'une vaisselle sans traces et d'un appareil qui dure, que même les ménagères (et ménagers !) les plus expérimentés peuvent ne pas connaitre.

Alors faut-il l'ouvrir dès le signal, attendre quelques minutes pour le laisser ventiler et se refroidir, ou même laisser la vaisselle une heure ou deux au chaud ? Tout le monde a ses petites habitudes et ses techniques !

Si vous êtes de ceux qui attendent que tout refroidisse pour l'ouvrir, détrompez-vous, vous faites fausse route ! C'est immédiatement après la fin du cycle qu'il faut entrouvrir un peu votre lave-vaisselle. Et ce, pour plusieurs raisons.

© saskekun

Une fois le lavage achevé, laisser la porte entrouverte permet à la vapeur brûlante de s'échapper immédiatement au lieu de stagner et de se condenser dans la cuve. Ainsi, la vaisselle sèche plus rapidement et les traces d'eau se forment moins.

Mieux encore, cet apport d'air frais empêche les mauvaises odeurs persistantes de s'installer. Ce geste simple est une arme redoutable qui réduit aussi significativement le risque de moisissures, souvent favorisé par l'humidité enfermée dans l'appareil encore chaud. En adoptant ce réflexe, vous protégez à la fois l'hygiène de votre vaisselle et la longévité de l'appareil lui-même.

Sur certains modèles dernier cri, vous n'aurez même plus à vous soucier de cette question, car ils s'en chargent pour vous ! Des marques populaires, comme Bosch, Electrolux ou Whirlpool, intègrent une fonctionnalité révolutionnaire d'ouverture automatique : à la fin du cycle, la porte s'entrouvre juste ce qu'il faut pour laisser l'air circuler. Ainsi, la ventilation est effectuée sans aucune intervention de votre part, limitant le risque d'oubli tout en garantissant que l'intérieur de votre lave-vaisselle reste parfaitement frais et sec.

Il suffit de faire aérer votre pièce quelques minutes pour faire évacuer le reste d'humidité. Un dernier conseil cependant : ne pas laisser la porte béante trop longtemps. Une aération prolongée pourrait, au contraire, inviter la poussière, des miettes, voire des insectes indésirables ! Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d'attendre entre 30 minutes et 1 heure après l'ouverture pour vider votre lave-vaisselle et le refermer.