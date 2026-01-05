Juste après le chauffage : voici l'appareil qui consomme le plus à la maison, surtout quand il fait froid

Ce n'est ni le frigo, ni le four... Cet appareil électrique consomme beaucoup plus que les autres !

Le froid s'installe et nos factures d'électricité peuvent alors grimper en flèche. Sans surprise, le chauffage est le premier poste de dépenses énergétiques des foyers, surtout dans les logements équipés de radiateurs électriques. D'après l'ADEME, une maison chauffée à l'électricité consomme en moyenne 4312 kWh par an, soit 733€ sur la facture annuelle (chiffres tirés du tarif réglémenté en 2023 soit après la forte augmentation des prix de l'énergie et à des tarifs similaires à aujourd'hui). Pour un appartement, cette consommation est de 1719 kWh/an, représentant alors un coût de 292€ par an.

Mais le chauffage n'est pas le seul responsable de ces factures salées ! Dans la cuisine, la cuisson n'est pas en reste : une plaque vitrocéramique utilisée 409 fois par an consomme 159 kWh (soit 25 euros par an environ), et un four électrique de 64L 146 kWh (23€) pour 187 utilisations par an, soit un jour sur deux environ. Le réfrigérateur combiné engloutit à lui seul 346 kWh par an en moyenne, soit environ 59 euros. Il est suivi de près par le congélateur (308 kWh/an pour 52€) et le lave-vaisselle 12 couverts (192 kWh/an et 28€ pour 166 cycles par an).

Parmi les appareils énergivores, on trouve aussi ceux liés au multimédia et à l'informatique. Un téléviseur allumé près de 7h par jour consomme environ 187 kWh chaque année, soit presque 32€. La box internet, elle, fonctionne presque 24h/24 et totalise 97 kWh (16€). Dans le bureau, un ordinateur fixe utilisé près de 4h quotidiennement engloutit 123 kWh/an (21€).

Mais savez-vous quel appareil consomme le plus après le chauffage électrique ? Il s'agit du chauffe-eau ! Ce dernier représente une dépense considérable. Selon l'ADEME, un ballon d'eau chaude de 200L consomme à lui seul 1676 kWh par an, soit 285€ sur la facture. C'est colossal ! Surtout l'ADEME précise qu'un tiers de l'énergie utilisée pour chauffer l'eau est perdue, souvent à cause d'un mauvais réglage du thermostat ou de déperditions de chaleur. C'est d'ailleurs davantage le cas en hiver où le chauffe-eau est soumis à rude épreuve pour maintenir la température de l'eau mais aussi parce que l'on a tendance à davantage rester sous l'eau chaude ! Cela peut vite faire exploser notre consommation.

Pour réduire cette facture, l'ADEME recommande plusieurs gestes simples comme régler la température du ballon entre 50 et 55°C au lieu de 60 degrés, l'isoler avec une jaquette pour limiter les pertes (-21€/an en moyenne tout de même) ou installer des réducteurs de débit sur les robinets (-40€/an). Un entretien régulier par un professionnel optimise enfin son fonctionnement et sa longévité. De quoi aussi sérieusement alléger la facture...