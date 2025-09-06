Cette astuce du papier aluminium est géniale : elle supprime la glace du congélateur en un rien de temps

Ne laissez pas la glace s'accumuler dans votre congélateur ! Avec la technique du papier aluminium, votre appareil sera dégivré en quelques minutes seulement et presque sans effort.

Si le congélateur est essentiel dans une cuisine pour conserver les aliments, il peut aussi présenter un inconvénient majeur : son entretien et la nécessité de contrer la formation de glace. Cette accumulation de givre est non seulement inesthétique, mais elle réduit également l'efficacité énergétique de l'appareil, prend de la place dans le congélateur et peut rendre le processus de dégivrage long et laborieux.

Un congélateur sans givre, c'est plutôt rare. Au fil du temps et de l'utilisation, les congélateurs finissent souvent par accumuler de la glace sur les parois. Lorsque cela se produit, il est essentiel de procéder à un nettoyage rapide pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil. Les fabricants de cet appareil recommandent de le nettoyer tous les six mois. Mais selon le niveau d'accumulation de glace, vous devrez peut-être le faire plus fréquemment. Une bonne règle à suivre est de le nettoyer chaque fois que la couche de glace dépasse un demi centimètre.

L'une des façons les plus courantes de retirer la glace du congélateur consiste à le vider et à le débrancher jusqu'à ce qu'il dégivre. Mais ce n'est pas la plus pratique car cela peut prendre un certain temps. Vous pouvez aussi gratter la glace avec une spatule en bois, mais ce n'est pas pratique, et ce n'est pas la méthode la plus efficace. Il existe une autre astuce vraiment simple, rapide, et étonnamment efficace : l'utilisation de papier aluminium.

© Nikita - stock.adobe.com

Commencez par recouvrir les parois du congélateur de feuilles de papier aluminium, en veillant à ce que toute la glace soit recouverte. Mettez de l'eau à chauffer dans une casserole. Attention, la casserole doit être suffisamment grande pour ensuite tenir dans le congélateur avec la porte fermée. Lorsque l'eau bout, placez la casserole dans votre congélateur et fermez la porte.

Au bout de quelques minutes seulement, ouvrez le congélateur et retirez simplement la glace avec une spatule. Cela ne vous demandera aucun effort. S'il y a des zones où la glace semble encore bien collée, trempez un chiffon dans de l'eau chaude et passez-le sur du papier d'aluminium. Une fois le congélateur débarrassé de la glace, nettoyez-le avec du vinaigre blanc. Cette astuce fonctionne car le papier d'aluminium est un bon conducteur de chaleur et aidera à répartir la température chaude de la casserole avec de l'eau dans tout le congélateur, ce qui fera fondre la glace plus rapidement. Gain de temps assuré !