5 cuillères dans l'évier et de l'eau bouillante : c'est la meilleure façon de nettoyer les canalisations

Vos canalisations ne seront plus jamais bouchées avec cette méthode. C'est encore plus efficace que le bicarbonate de soude !

Qui n'a jamais connu cette situation ? Un évier bouché, qui ne laisse plus passer l'eau et la saleté peut vite s'accumuler. Bien souvent, la première solution qui nous vient à l'esprit est l'utilisation de déboucheurs chimiques du commerce qui sont extrêmement nocifs. Ils peuvent endommager les canalisations et être dangereux pour votre santé. De plus, ils sont particulièrement chers et sont pas toujours aussi efficaces que ce qu'ils promettent.

Une autre solution souvent utilisée : la ventouse. Ce n'est pas pourtant non plus la meilleure méthode. Cela demande de l'huile de coude, et peut faire des éclaboussures dans toute la cuisine. De plus, dans certains cas, la ventouse peut pousser le bouchon plus loin dans le tuyau. Alors la prochaine fois que l'eau de votre évier ne s'écoule plus ou coule lentement et que vous vous demandiez comment résoudre le problème, essayez plutôt cette méthode naturelle. Aussi efficace que les déboucheurs chimiques, elle coûte seulement quelques centimes, et vous avez déjà certainement le produit dans votre cuisine.

© triocean - stock.adobe.com

Et oui, parfois, la solution à nos problèmes se trouvent sous nos yeux. Vous l'aurez compris, on ne vous demande pas ici de courir au supermarché acheter du bicarbonate de soude (bien que ce produit soit aussi efficace pour l'entretien des canalisations), mais tout simplement d'ouvrir vos placards de cuisine, vous y trouverez la solution au problème de canalisations bouchées : le sel. C'est ce produit que vous allez devoir utiliser pour nettoyer vos canalisations. Mais attention à respecter les bons dosages et la bonne méthode.

Le sel peut faire en effet faire des miracles dans les canalisations, mais à condition de le combiner à de l'eau bouillante ! Cette méthode est non seulement efficace, rapide, mais aussi totalement sûre et respectueuse de l'environnement. Il vous suffit de suivre ces étapes ci-dessous dès que l'eau s'écoule moins bien dans l'évier. Cela fonctionne aussi pour la douche et le lavabo.

Commencez par verser environ 5 cuillères à soupe de sel de table dans l'évier bouché. Le sel agit comme un abrasif doux et aide à briser les débris qui obstruent le drain. Ensuite, Versez lentement 2 litres d'eau bouillante dans les canalisations . L'eau bouillante et le sel créent une réaction puissante qui détache la saleté et fait fondre la graisse accumulées dans le drain. Cela nettoie les tuyaux et l'eau recommence à couler librement. Appliquez cette méthode régulièrement, idéalement toutes les 3 ou 4 semaines pour éviter que vos canalisations se bouchent. Oui, parfois les solutions les plus simples sont les meilleures !