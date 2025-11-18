Seuls les fans de Stephen King trouveront ces références cachées dans Running Man, "un bon jeu pour les spectateurs attentifs"

Le réalisateur Edgar Wright nous a confié quelques secrets sur la nouvelle version de Running Man.

Stephen King fait partie de ces auteurs à l'oeuvre foisonnante qui inspirent plusieurs générations de cinéastes. Alors qu'une nouvelle adaptation de Carrie est en préparation, les spectateurs peuvent découvrir dans les salles de cinéma Marche ou crève et une nouvelle adaptation de Running Man. Ce dernier, réalisé par Edgar Wright, se veut plus proche du roman que le long-métrage avec Arnold Schwarzenegger sorti en 1997.

L'intrigue se déroule dans un futur proche, où les inégalités sociales sont exacerbées et où la télévision est surpuissante. L'émission n°1 est le "Running Man" ("La Grande Traque" dans le roman) : trois candidats doivent survivre pendant 30 jours à des tueurs professionnels, sous l'œil d'un public complice encouragé à les dénoncer. Glen Powell (Top Gun Maverick, Twisters) incarne Ben Richards, un père de famille qui a besoin d'acheter des médicaments hors de prix pour sa fille malade, et qui décide de participer à l'émission pour la sauver.

Edgar Wright (Baby Driver, Hot Fuzz, Scott Pilgrim...) est un réalisateur cinéphile et un grand amateur de Stephen King. Son adaptation comporte ainsi plusieurs références que le public peut s'amuser à chercher. L'une des plus évidentes est le billet de banque représentant Arnold Schwarzenegger, clin d'œil amusant à celui qui a tenu le premier rôle dans l'adaptation de Running Man de 1987.

En interview auprès de Linternaute avant la sortie du film, Edgar Wright nous expliquait que l'idée de ce clin d'oeil était venu du besoin "d'inventer une nouvelle monnaie dans le film". Arnold Schwarzenegger devient ainsi l'effigie du billet de 100 dollars. Mais d'autres détails cachés sont présents dans le film.

Le réalisateur nous en a révélé un second : "il y a une courte scène où, dans les vestiaires, on voit toutes les autres combinaisons de couleur différentes, et elles ont toutes des noms de famille au-dessus des casiers. Alors je me suis dit : 'pourquoi ne pas mettre les noms de famille de différents acteurs qui ont joué dans des films tirés de Stephen King ?' C'est un bon petit jeu pour les spectateurs attentifs."

En jetant un oeil à une seconde de la bande-annonce a posteriori, nous avons réussi à repérer les noms de Christopher Walken (qui a joué dans The Dead Zone) et de Danny Lloyd (le jeune Danny Torrance dans The Shining)... Et vous ? Le film sort dans les salles de cinéma le 19 novembre 2025 : à vous de jouer.