Ce film "déchirant" et "poétique" a conquis le public : c'est l'une des surprises cinéma à ne pas rater en 2025

Récompensé à Angoulême, ce docu-fiction entre rires et larmes promet d'être l'une des grosses surprises cinéma de ce début d'année 2025.

Le cinéma français n'a malheureusement pas toujours bonne presse auprès du grand public, qui y voit une accumulation de comédies potaches. Pourtant, notre industrie est riche et propose régulièrement des fictions étonnantes. Et ce n'est pas la nouvelle comédie dramatique en salles cette semaine qui va prouver le contraire. Elle s'impose déjà comme l'une des bonnes surprises cinéma de ce début d'année.

Ce docu-fiction a déjà remporté plusieurs récompenses qui témoignent de l'effet qu'il a provoqué : il a été sacré prix du public et a reçu celui de la mise en scène et de la musique au Festival du film francophone d'Angoulême. Et la critique aussi s'est laissée totalement cueillir par ce "road trip déchirant" (Le Parisien). Cette comédie "attachante" "vous laisse longtemps les yeux embués de larmes" (Première). Il s'agit d'une oeuvre "poétique et touchante" (Trois couleurs), d'"une ode à la vie et à l'amitié drôle et émouvante" (Allociné).

© ©MES Productions - F comme Film

À bicyclette est un film de Mathias Mlekuz, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, puisque l'histoire est vraie et qu'il n'y avait pas de dialogues écrits. Le réalisateur a décidé de refaire le road-trip entrepris par son fils Youri avant son décès en 2022, afin de rencontrer les mêmes personnes et faire vivre sa mémoire. Accompagné de son meilleur ami, Philippe Rebbot, et de son chien Lucky (ainsi que de cinq techniciens pour filmer), il va traverser l'Europe à vélo de l'Atlantique à la Turquie.

Mathias Mlekuz et Philippe Rebbot sont amis depuis leur rencontre sur le tournage du Triporteur de Belleville, il y a plus de vingt ans. Il était donc logique de proposer à son complice devant et derrière la caméra de l'accompagner dans cette quête introspective sur les traces de son fils disparu.

Film sur le deuil, sur la mort, sur la culpabilité, la paternité mais aussi sur l'amitié, À bicyclette est un film à la fois émouvant mais aussi drôle, puisque le documentaire n'est pas scénarisé et propose des improvisations entre les deux amis, mais également des situations cocasses improbables. À bicyclette est à voir exclusivement au cinéma. Le film sort dans les salles obscures le mercredi 26 février 2025.