Cette actrice s'est fait voler sa nomination aux Oscars, les internautes sont scandalisés

Cette actrice américaine n'a pas été nommée aux Oscars au détriment d'une autre. Les internautes n'ont pas manqué de cacher leur déception.

Chaque année, les professionnels de l'industrie cinématographique scrutent les nominations des Oscars de très près. Être en compétition pour cette récompense peut consacrer des carrières, ou lancer des jeunes talents. L'annonce des nominations pour la 98e édition a été faite ce jeudi 22 janvier 2026. Avec 16 nominations (un record dans l'histoire des Oscars), le film de vampires Sinners mène largement la course, devant Une bataille après l'autre, Marty Supreme, Frankenstein ou Valeur sentimentale, d'autres immenses favoris.

Personne ne s'attendait à une razzia aussi impressionnante pour Sinners. Mais dans l'ensemble, ces nominations aux Oscars ont révélé peu de surprises. A quelques exceptions près. Beaucoup d'internautes sont scandalisés de l'absence de certaines personnalités ou de certains films : Paul Mescal, oublié pour sa performance dans Hamnet, le drame Sorry, baby boudé ou Un simple accident qui n'a pas réussi à décrocher une nomination dans la catégorie Meilleur film (au détriment de F1 par exemple).

© CraSH/Shutterstock/SIPA (publiée le 22/01/2026)

Mais ce qui a scandalisé les internautes, c'est l'absence de nomination pour Chase Infiniti. C'est pourtant la révélation de cette campagne des Oscars. Après un premier rôle dans Présumé innocent, l'actrice américaine de 25 ans fait ses débuts dans Une bataille après l'autre, où elle interprète avec brio et magnétisme la fille de Leonardo DiCaprio. Elle a bluffé les spectateurs et a même décroché une nomination aux Golden Globes pour sa performance.

Mais les Oscars en ont décidé autrement. Dans la catégorie Meilleure actrice, on retrouve à la place Kate Hudson (Sur un air de blues). Beaucoup d'internautes reprochent à la fille de Goldie Hawn et Bill Hudson d'avoir "volé" la place de Chase Infiniti. "Kate Hudson est charmante [dans le film], mais elle ne mérite pas de nomination aux Oscars par rapport à Chase Infiniti, Jennifer Lawrence ou Amanda Seyfried", écrit un internaute sur le réseau social X. "Chase Infiniti snobée, mais qu'est-ce qu'il se passe ?", se demande un autre.

Sans nomination à son nom, Chase Infiniti pourra toutefois accompagner Une bataille après l'autre lors de la soirée des Oscars. La catégorie Meilleure actrice se jouera entre Jessie Buckley (Hamnet, grande favorite), Rose Byrne (If I had legs I'd kick you, lauréate d'un Golden Globe), Kate Hudson (Sur un air de Blues), Renate Reinsve (Valeur sentimentale) ou Emma Stone (Bugonia). Le palmarès complet sera connu dans la nuit du 15 au 16 mars 2026.