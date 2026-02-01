Un naufrage : ce film aurait coûté 90 millions de dollars et n'en a rapporté que 22,9 millions

Malgré un budget colossal, le public n'a pas répondu au rendez-vous de ce film catastrophe sorti au début de l'année.

Chaque semaine, les observateurs de l'industrie du cinéma analysent et décortiquent les résultats du box-office afin de découvrir quel film s'est planté et lequel est un phénomène public. Il n'existe pas de pallier précis pour estimer le succès d'un film : Everything Everywhere all at once a été un succès avec 139,3 millions de dollars de recettes, quand Blanche Neige est considéré comme un échec avec ses 205 millions de dollars au box-office...

Le principal critère est son seuil de rentabilité, calculé en fonction du budget de production du film. Il faut en effet qu'un long-métrage rentre largement dans ses frais (notamment qu'il double son budget) pour être considéré comme rentable, en raison du coût du marketing et de la promotion, mais aussi de la part des recettes qui revient aux exploitants. La semaine de lancement est d'ailleurs décisive pour les observateurs et peut permettre de prédire le succès ou l'échec populaire d'un film. Mais si le box-office ne dépasse pas le budget de production, c'est un naufrage. C'est pourquoi on peut affirmer que Greenland Migration est un gros échec commercial.

Sorti le 14 janvier 2026 en France, une semaine après sa sortie américaine, le long-métrage catastrophe de Ric Roman Waugh est la suite de Greenalnd - le dernier refuge (2020). L'intrigue suit les conséquences, pour les survivants, de la comète qui a détruit la Terre. La famille que forment les héros doivent quitter leur bunker au Groenland pour chercher un nouveau foyer. Gerard Butler reprend le rôle qu'il tenait dans le premier film, aux côtés de Morena Baccarin.

Les critiques n'étaient pas spécialement enthousiastes au sujet de cette suite, et le public n'a pas non plus répondu présent. Pour son premier week-end de lancement, le démarrage est plus que faiblard : Greenland Migration n'engrange que 8,4 milliards de dollars aux Etats-Unis, un score très faible. Au 26 janvier, soit trois semaines après sa sortie, le film catastrophe avec Gerard Butler continue son naufrage : le long-métrage a engrangé 22,9 millions de dollars à travers le monde, dont 17 millions seulement aux Etats-Unis. C'est peu, surtout en comparaison avec son budget de production estimé à 90 millions de dollars selon Variety.

Heureusement pour Greenland Migration, la vie d'un film ne s'arrête pas au box-office : on ne compte plus le nombre de films qui ont été des échecs en salles mais qui ont cartonné en VOD, en streaming, à l'international, comme Les Evadés ou Donnie Darko. A voir où se situera le film catastrophe de Gérard Butler, toujours à l'affiche.