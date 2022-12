Emily in Paris : la saison 3 enfin sur Netflix, quand voir la saison 4 ?

EMILY IN PARIS SAISON 3. "Emily in Paris" est de retour sur Netflix pour de nouvelles aventures au cœur de la capitale française. Mais que sait-on déjà sur la suite ?

[Mis à jour le 21 novembre 2022 à 9h48] Les fans d'Emily in Paris attendaient ce jour avec impatience, il est enfin arrivé. La saison 3 de la série portée par Lily Collins est sortie sur Netflix ce mercredi 21 décembre 2022. Dans ces nouveaux épisodes, l'héroïne incarnée par Lily Collins rencontre de nouveaux problèmes au boulot mais également dans sa vie romantique, puisque la jeune femme est toujours partagée entre Gabriel et Alfie. Mais elle devra faire un choix, au risque de tout perdre.

Si vous avez déjà binge-watché Emily in Paris à la vitesse de l'éclair, vous attendez naturellement la suite avec impatience. Notons qu'une saison 4 est en préparation sur Netflix, mais qu'aucune date de sortie n'a été annoncée. Il semble toutefois difficile de la découvrir avant la fin d'année 2023. En effet, chaque saison de la série sont sorties à un an d'écart, en octobre 2020 pour la saison, en décembre 2021 pour la saison 2 et en décembre 2022 pour la saison 3. Il semble donc logique que la saison 4 d'Emily in Paris s'inscrive sur ce créneau de diffusion.

Trois saison d'Emily in Paris sont déjà disponibles sur Netflix. Mais l'héroïne incarnée par Lily Collins reviendra bien dans une suite, puisqu'une saison 4 est prévue sur la plateforme de streaming. Pour l'heure, la date de sortie n'a pas été annoncée, mais il semble peu probable de la découvrir avant la fin d'année 2023. En effet, c'est le 21 décembre 2022 qu'est sortie la saison 3 d'Emily in Paris.