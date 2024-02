Ce sera assurément l'événement de l'année sur Netflix : cette série vertigineuse, qui avait pris par surprise les abonnés de la plateforme de streaming il y a trois ans, fera enfin son retour pour une saison 2 en 2024.

C'est probablement l'une des séries les plus impressionnantes et les plus ambitieuses du catalogue de Netflix, régulièrement citée parmi les meilleures de la plateforme de streaming, voire de tous les temps. Le succès a été phénoménal à sa sortie en 2021, et cela fait trois ans que les fans se languissent de découvrir la suite. Leur souhait sera bientôt exaucé, puisque ce programme fait son retour en novembre.

Sortie en 2021, Arcane avait totalement pris par surprise les abonnés. Et pour cause : cette série d'animation adaptée du jeu vidéo League of Legends est un véritable bijou visuel qui a repoussé les limites des séries animées telles qu'on les connait, tout en proposant un récit riche, complexe et haletant, accessible à la fois aux fans du jeu et aux néophytes. Après avoir obtenu des critiques excellentes de la presse et du public, elle remporte l'Emmy Award de la meilleure série d'animation en 2022.

Arcane raconte le conflit entre deux villes fictives, la partie supérieure et riche, Piltover, et la partie inférieure, misérable et insalubre, Zaun. Témoins de cette guerre, deux sœurs qui ont grandi à Zaun, séparées par les drames de la vie, s'affrontent chacune dans un camp opposé. L'affrontement familial prend des proportions folles alors qu'en parallèle, deux scientifiques font une découverte technologique puissante, qui peut permettre de grandes avancées, mais aussi plonger la cité dans le chaos.

La première saison d'Arcane s'était achevée sur un twist final, laissant les abonnés de Netflix dans l'attente de la suite. Celle-ci s'est révélée plus longue que pour d'autres programmes de la plateforme, puisqu'il s'agit d'une expérience d'animation unique que les producteurs ne voulaient surtout pas bâcler. La saison 1 était en préparation en 2016 chez Riot Game et aura mis cinq ans avant de voir le jour. Selon des informations du Figaro, l'animation des six premiers épisodes aurait coûté entre 60 et 80 millions d'euros, soit presque dix fois plus que le budget d'une série d'animation habituelle (qui coûte entre 6 et 12 millions d'euros en moyenne).

Le studio d'animation français Fortiche Production, chargé de travailler sur la série, travaillait avec minutie sur chacun des plans pour proposer une animation fluide, artistique et dynamique. Une journée entière serait nécessaire pour produire entre 0,8 et 1 seconde d'animation d'Arcane. Il fallait donc se montrer patient avant de découvrir la saison 2 de la série d'animation. La date de sortie est presque connue : c'est en novembre 2024 que les nouveaux épisodes d'Arcanes sortiront sur Netflix. Une date à bien noter sur le calendrier !