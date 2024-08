Acclamée par la critique, la série historique Pachinko est de retour en streaming

Traversant un siècle d'immigration sud-coréenne, Pachinko est une série comptant désormais deux saisons disponibles sur Apple TV+. Les infos sur le programme.

Adaptée du roman à succès du même nom écrit par Min Jin Lee en 2017, Pachinko est une saga très esthétique qui fait la chronique des espoirs et des rêves sur quatre générations d'une famille d'immigrants coréens aux Etats-Unis.

Visible sur Apple TV +, la série compte à partir du 23 août deux saisons de huit épisodes chacune. La première se déroule pendant l'Occupation japonaise, la deuxième propose des histoires parallèles dans deux temporalités différentes : en 1945 à Osaka, quand l'héroïne Sunja doit prendre des décisions périlleuses pour la survie de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale et à Tokyo en 1989, où Solomon prend un nouveau départ en toute humilité.

Dans cette saga qui s'étire sur de nombreuses décennies, le casting a nécessité plusieurs acteurs pour jouer les mêmes personnages à différents âges. Youn Yuh-jung, actrice auréolée de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Minari (2020), joue le rôle de Sunja à un âge avancé, tandis que Kim Min-ha et Jean Yu-na l'interprètent adolescente et enfant. L'acteur, mannequin et chanteur Yoon Seo-ho a commencé dans une émission de variétés avant de passer à la comédie (My Strange Hero, Undercover, Doctor Lawyer).

Quelle est l'intrigue de Pachinko ?

Une famille d'immigrés coréens quitte son pays, cherchant inlassablement à survivre et s'épanouir. L'histoire couvre quatre générations, depuis la vie de Sunja, qui commence au début du XXe siècle en Corée, jusqu'à la vie de Solomon, son petit fils, dans les années 1980 aux États-Unis.

Quels acteurs au casting de Pachinko ?

Youn Yuh-jung : Sunja

Kim Min-ha : Sunja (adolescente)

Jeon Yu-na : Sunja (enfant)

Lee Min-ho : Koh Hansu

Jin Ha : Solomon Baek

Yoon Seo-ho : Solomon (adolescent)

Anna Sawai : Naomi

Soji Arai : Baek Mozasu

Kaho Minami : Esuko

Steve Sanghyun Noh : Baek Isak

Jung Eun-chae : Kyunghee

Felice Choi : Kyunghee (âgée)

Jeong In-ji : Yangjin

Où voir Pachinko en streaming ?

Les deux saisons de la série sud-coréenne Pachinko sont diffusées en exclusivité sur Apple TV +. Afin d'accéder à la plateforme de streaming, il vous sera nécessaire de prendre un abonnement, payable seulement au mois et d'une valeur de 6,99 euros/mois. Les contenus d'Apple TV+ sont également disponibles pour toute personne ayant un abonnement à MyCanal.