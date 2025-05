The Walking Dead - Dead City : "Je ne m'imagine pas..." Jeffrey Dean Morgan (Negan) évoque l'avenir de la série

La saison 2 de "The Walking Dead : Dead City" débute sa diffusion le 5 mai sur Ciné+ OCS. L'acteur n'est toutefois pas confiant sur son avenir dans l'univers de zombies.

Lancée en 2023, The Walking Dead : Dead City continue de prouver que l'univers post-apocalyptique introduit à la télévision en 2010 continue de susciter la curiosité des fans. La saison 2 du programme mettant en scène Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan) débute sa diffusion le 5 mai 2025 sur Ciné+ OCS.

En interview auprès de Variety, l'interprète de l'anti-héros adoré et détesté des fans s'étonne lui-même de la longévité de la série : "C'est intéressant d'avoir fait ce spin-off avec deux personnages qui veulent se tuer 90% du temps - je n'ai jamais pensé que ce serait un concept qui fonctionnerait avant. Et pourtant, on est là, avec une saison 2 qui va sortir, et on parle de la suite. On verra".

Pour l'heure, Jeffrey Dean Morgan reste confiant quant à son avenir au sein de la franchise. "[The Walking Dead] a fait partie de ma vie si longtemps que je ne m'imagine pas arrêter", détaille-t-il, "jusqu'au jour où je deviendrais trop vieux pour ça, un moment dont je me rapproche dangereusement". Comme toujours, ce sont les téléspectateurs et les succès d'audience de la série qui décideront de son sort.

fiche série

The Walking Dead : Dead City est un spin-off de The Walking Dead. Elle se focalise sur deux personnages emblématiques de la série originelle The Walking Dead : Negan et Maggie, débarquant dans un New York dévastée pour tenter d'y retrouver l'enfant de cette dernière. En France, elle est diffusée sur OCS. Développée par la showrunneuse Eli Jone déjà employée sur la franchise, The Walking Dead : Dead City n'est pas la première série dérivée d'univers. C'est même la quatrième, après Fear The Walking Dead (huit saisons, 2015-2023), The Walking Dead : World Beyond (deux saisons, 2020-2021) et Tales of The Walking Dead (une saison, 2022).

Au casting de ce chapitre de l'univers post-apocalyptique peuplé de zombies, on retrouve Lauren Cohan dans le rôle de Maggie, visage emblématique de la série et dernière survivante de la famille Greene, présente depuis la saison 2 de The Walking Dead, et Jeffrey Dean Morgan dans celui de Negan, assassin de l'époux de Maggie.

Quelle est l'intrigue de The Walking Dead : Dead City ?

Dans un Manhattan post-apocalyptique depuis longtemps coupé du continent, la ville aux buildings éventrés est remplie de morts-vivants et d'habitants qui vivent de manière anarchique entre terreur et dangers. Maggie débarque à New-York pour récupérer son fils disparu, demandant à Negan de lui prêter main forte.

Quels acteurs au casting de The Walking Dead : Dead City ?

Lauren Cohan : Maggie Greene

Jeffrey Dean Morgan : Negan Smith

Gaius Charles : Perlie Armstrong

Karina Ortiz : Amaia

Zeljko Ivanek : Le Croate

Jonathan Higginbotham : Tomaso

Marina Napoleon : Ginny

Trey Santiago-Hudson : Jano

Charlie Solis : " Le barman "

Michael Anthony : Luther

Alex Borlo

David Chen

Randy Gonzalez

Alex Huynh

Mahina Napoleon

Karina Ortiz

Où voir The Walking Dead : Dead City en streaming ?

Il suffit d'avoir un compte à Ciné+ OCS pour découvrir The Walking Dead : Dead City. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix peut varier entre 10,99 euros/mois et 12,99 euros/mois selon le nombre d'écrans souhaités. Il est également possible de voir The Walking Dead : Dead City sur Amazon si vous avez souscrit au pass OCS (qui permet d'accéder au bouquet streaming de la plateforme d'Orange) en plus de votre abonnement à Prime Video, ou sur MyCanal si vous avez souscrit à l'abonnement Ciné Séries de Canal+.