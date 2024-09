Envieuse : une série comique d'Argentine entre pression sociale et liberté sur Netflix

Envieuse est une série romantique argentine réalisée par Gabriel Medina. La première saison d'Envieuse est diffusée en streaming sur la plateforme de téléchargement Netflix le 18 septembre 2024.

On continue le tour du monde des séries et on s'envole cette fois pour l'Amérique du Sud, sans quitter son salon pour autant. Envieuse (vo Envidiosa) est une série romantique argentine écrite par Carolina Aguirre et réalisée par Gabriel Medina (Neymar : The Perfect Chaos, The Paranoids). Derrière son humour et sa légèreté, la série aborde des thèmes plus profonds comme l'approche de la quarantaine et la pression sociale à fonder une famille, mais aussi la quête de soi.

Si les acteurs au casting d'Envieuse sont encore inconnus en France, ce sont déjà de grands noms en Argentine. La première saison d'Envieuse est disponible en streaming sur la plateforme de VOD Netflix depuis le 18 septembre 2024.

Quel est le synopsis d'Envieuse ?

Vicky est proche de la quarantaine. Autour d'elle, tous les gens de son âge sont mariés et ont fondé une famille. La jeune femme décide alors de poser un ultimatum à son petit ami de longue date : il l'épouse, ou bien elle le quitte. Malheureusement, la réponse n'est pas celle espérée. Vicky se retrouve célibataire à un âge où le temps presse pour celles qui veulent fonder une famille. Même si Vicky continue de chercher le grand amour, elle va faire des expériences qui vont changer sa vie et qui sait... Se réconcilier avec elle-même.

Quel casting pour Envieuse ?

Griselda Siciliani : Vicky

Benjamín Vicuña

Pilar Gamboa

Violeta Urtizberea

Où découvrir Envieuse en streaming ?

Envieuse rejoint un catalogue de contenus argentins déjà bien étoffé puisqu'on y trouve aussi bien du thriller (Son Royaume), du true Crime (Le crime du Carmel) ou de la comédie (Casi Feliz). Il y a désormais de la romance, grâce à Envieuse, diffusée en streaming depuis le 18 septembre 2024. Pour découvrir cette série, vous pouvez opter pour une des trois formules Netflix : l'Essentiel à 5,99 euros par mois, la Standard à 13,49 euros par mois et la Premium pour 19,99 euros par mois.