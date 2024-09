Wolfs : de quoi parle le nouveau film avec Brad Pitt et George Clooney ?

Brad Pitt et George Clooney sont réunis à l'écran dans une nouvelle comédie d'action signée Jon Watts à découvrir sur la plateforme de streaming Apple TV+.

On ne les avait pas revus ensemble à l'écran depuis la comédie d'espionnage burlesque Burn After Reading des frères Coen en 2008. Les deux acteurs complices d'Hollywood, Brad Pitt et George Clooney, se retrouvent pour jouer les associés forcés dans Wolfs (la faute d'anglais est assumée), une comédie noire disponible sur Apple TV+ le 27 septembre 2024. Le film est écrit et réalisé par John Watts, à qui l'on doit le reboot de Spider-Man avec Tom Holland, et qui a également signé Les 4 Fantastiques.

Au casting de la série, faut-il encore les présenter ? Les deux amis dans la vie Brad Pitt (Seven, Inglorious Basterds, Fight Club) et George Clooney (Urgences, Ocean's Eleven, O'Brother) se donnent la réplique la majeure partie du temps. Amy Ryan (Le pont des espions, Green Zone) et Austin Abrams (Euphoria) complètent le casting principal.

Quelle est l'intrigue du film Wolfs ?

Un professionnel est chargé de nettoyer une scène de crime lorsqu'un second professionnel débarque sur les lieux. Les deux loups solitaires se retrouvent contraints de faire équipe et embarquent pour une nuit infernale où rien ne se passe comme prévu.

Quels acteurs au casting du film Wolfs ?

Brad Pitt : Nick

George Clooney : Jack

Austin Abrams : l'enfant

Amy Ryan : Margaret

Poorna Jagannathan : June

Rob Riddell : le détective

Irina Dubova

Linda Carola : la femme turque qui chante

Richard Kind : le père de l'enfant

Zlatko Buric : Dimitri

Où voir le film Wolfs en streaming ?

Le film Wolfs est diffusé en exclusivité sur Apple TV+ dès le 27 septembre 2024. Afin de profiter des épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal ++ qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.