The Gorge : de quoi parle ce nouveau thriller horrifique avec Anya Taylor-Joy sur d'Apple TV+ ?

"The Gorge" est un thriller mêlant terreur, action et romance avec Anya Taylor-Joy, Miles Teller et Sigourney Weaver, à voir sur Apple TV+.

Vous aimez les films de science-fiction et d'horreur, mais aussi les histoires d'amour ? Si oui, ne ratez pas The Gorge. En effet, pour la Saint-Valentin, Apple TV+ a décidé d'offrir à ses abonnés une romance sur fond de menace cataclysmique et monstres démoniaques avec ce thriller maléfique réalisé par Scott Derrickson (Sinister, Black Phone).

Comme le dévoile la bande-annonce, The Gorge, qui suit deux tireurs d'élite chargés de protéger chacun un côté d'une profonde gorge contenant une menace inconnue et visiblement très dangereuse, nous plonge dans une atmosphère particulière, sombre, brumeuse et teintée d'étrangeté. Quel mal mystérieux le gouffre renferme-t-il ?

Quelle est l'intrigue de The Gorge ?

Dans The Gorge, Drasa et Levi, deux agents surentraînés sont chargés d'une mission très spéciale dans un lieu gardé secret. Depuis des tours de garde postées de chaque côté d'un immense gouffre, ils doivent éviter qu'une "chose" cauchemardesque ne remonte à la surface. Malgré l'interdiction de communiquer, ils vont nouer des liens à distance. Et lorsque Levi tombe accidentellement dans le gouffre, Drasa n'hésite pas à voler à son secours, découvrant ce qui se cache dans les tréfonds de cette gorge.

Quels acteurs au casting de The Gorge ?

Anya Taylor-Joy : Drasa

Miles Teller : Levi

Sigourney Weaver : Bartholomew

William Houston : Erikas

Sope Dirisu : JD

Samantha Coughlan : Janet

Alessandro Garcia : Ruben

Greta Hansen : Brit

Où voir The Gorge en streaming ?

Rendez-vous sur Apple TV+ pour découvrir ce qui se cache au fond du mystérieux gouffre de The Gorge. Pour cela, mais également visionner d'autres films de suspense et d'action comme Annihilation ou Ghosted, par exemple, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple.