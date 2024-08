The Union : Halle Berry de retour à l'écran dans un film d'action sur Netflix

Action et espionnage dans The Union, un film avec Halle Berry et Mark Wahlberg à voir sur Netflix.

Mark Wahlberg joue les apprentis espions dans une comédie d'espionnage et d'action se passant au cœur de Londres, intitulée The Union. Son maître à penser est une femme qu'il a bien connu au lycée, qui voit en lui un "nobody" parfait pour travailler dans les renseignements. L'entraînement qu'elle lui impose va mettre les nerfs de cette recrue à rude épreuve.

Disponible à partir du 16 août sur Netflix, ce film a été imaginé par Joe Barton et David Guggenheim et réalisé par Julian Farino (Entourage). Pour compléter ce prestigieux casting, la production a choisi Mike Colter (The Good Wife, Luke Cage), J.K. Simmons (Spider-Man, Whiplash, The Closer), Jackie Earle Haley (Shutter Island) ou encore Jessica De Gouw (Arrow, Underground)

Quelle est l'intrigue du film The Union ?

Mike, ouvrier du bâtiment du New Jersey, se voit propulsé dans le monde de l'espionnage et des agents secrets lorsque son ancienne petite amie du lycée, Roxanne, le recrute pour une mission de renseignement de la plus haute importance.

Qui voit-on dans le film The Union ?

Mark Wahlberg : Mike

Halle Berry : Roxanne

J.K. Simmons : Tom Brennan

Mike Colter : Nick Faraday

Alice Lee : Athena Kim

Jessica De Gouw : Juliet Quinn

Adewale Akinnuoye-Agbaje : Frank Pfeiffer

Jackie Earle Haley : Foreman

Lucy Cork : Elias Schiller

Patch Darragh : Bobby Breslin

James McMenamin : Johnny Healy

Juan Carlos Hernandez : Billy Lewis

Stephen Campbell-Moore : Cameron Foster

Adam Collins : Agent Glover

Julianna Kurokawa : Agent Martin

Kai Martin : Agent Fry

Alex Merry : Agent Rayner

Dana Delany : Nicole

Où voir le film The Union en streaming ?

C'est Netflix qui diffuse The Union. Afin de profiter de ce film d'action, il est nécessaire de prendre un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).