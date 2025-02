A Thousand Blows : la nouvelle série coup de poing du créateur de Peaky Blinders à voir sur Disney+

"A Thousand Blows" est une série historique anglaise traitant le thème de la boxe clandestine sur fond de lutte sociale. Disponible depuis le 21 février 2025 sur Disney+.

Le créateur de Peaky Blinders, Stephen Knight, est de retour sur le petit écran avec un nouveau drame historique, A Thousand Blows. Cette série en six épisodes a pour cadre l'Angleterre des années 1880 et nous plonge dans le milieu impitoyable de la boxe clandestine et d'un gang féminin notoire de l'époque, les Quarante Éléphants.

En plus de reposer sur une méticuleuse reconstitution historique, cette série pleine d'action met en scène un casting de choix : Malachi Kirby (Racines, Small Axe), Stephen Graham (Snatch, Public Enemies) et Erin Doherty (The Crown).

Quelle est l'intrigue de la série A Thousand Blows ?

Dans A Thousand Blows, Hezekiah et son ami Alec, fraîchement débarqués de la Jamaïque, se retrouvent confrontés à la violence qui règne dans l'East End londonien. Pour survivre, Hezekiah prend rapidement part à des combats de boxe clandestins. Sa rencontre avec Mary Carr, la cheffe de la bande de voleuses la plus importante de Londres, sera déterminante. Mais alors qu'il développe ses talents, Hezekiah s'attire les foudres de Sugar Goodson, empereur autoproclamé de la boxe dans le quartier.

Quels acteurs au casting de la série A Thousand Blows ?

Malachi Kirby : Hezekiah Moscow

Stephen Graham : Sugar Goodson

Erin Doherty : Mary Carr

Francis Lovehall : Alec Munroe

Ziggy Heath : Peggy Bettinson

Jason Tobin : M. Lao

James Nelson-Joyce : Edward Goodson

Hannah Walters : Eliza Moody

Darci Shaw : Alice Diamond

Nadia Albina : Verity Ross

Jemma Carlton : Belle Downer

Caoilfhionn Dunne : Anne Glover

Où voir A Thousand Blows en streaming ?

Rendez-vous le 21 février 2025 sur Disney++ pour suivre les destins marqués par l'adversité des personnages de A Thousand Blows. Pour cela et également profiter des autres séries et films du catalogue, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming. Sachez que l'abonnement à Disney+ est disponible pour 5,99 € par mois (avec publicités), 9,99 € par mois (deux écrans mais pas de pub), ou 13,99 € par mois (tous les avantages dont 4 écrans).