Cette nouvelle série intense promet une montée d'adrénaline aux abonnés de Prime Video

"On Call" est une série dramatique américaine sur le quotidien de la police à Long Beach créée par Tim Walsh et Elliot Wolf. Disponible le 9 janvier 2025 sur Prime Video.

La nouvelle série dramatique de Prime Video plongera les abonnés dans le quotidien intense des forces de l'ordre à Long Beach. Tournée à la fois en bodycam, dash-camera et images de téléphone portable, On Call, recherche un effet de cinéma direct, recréant de la façon la plus réaliste possible l'urgence et la tension d'une intervention policière.

Avec Troian Bellisario (Pretty Little Liars) et Brandon Larracuente (The Good Doctor) dans le rôle du duo principal, les huit épisodes de la série On Call explorent les dilemmes moraux d'un métier aussi exigeant que celui d'être au service de la communauté, tentant de montrer une image plus humaine et actuelle du métier.

Quelle est l'intrigue de la série On Call ?

Dans On Call, l'officier Traci Harmon, une policière chevronnée ayant douze ans de service à son actif, est chargée de former Alex Diaz, une nouvelle recrue. Ce dernier, aussi idéaliste qu'ambitieux, s'efforcera de conserver son optimisme face aux défis auxquels il sera confronté. En parallèle, la perte d'un autre agent ne fera qu'exacerber les tensions et les difficultés au sein de la police de Long Beach.

Quels acteurs au casting de la série On Call ?

Troian Bellisario : officier Traci Harmon

Brandon Larracuente : officier Alex Diaz

Eriq LaSalle : sergent Lasman

Lori Loughlin : lieutenant Bishop

Rich Ting : sergent Koyama

Où voir On Call en streaming ?

La sortie de la première saison de la série On Call a lieu le 9 janvier 2025 sur Prime Video. Pour assister aux palpitantes interventions de Traci et Alex, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming qui propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.