En 8 heures seulement, cette série d'espionnage adaptée d'un film culte va tenir en haleine les spectateurs

Cette nouvelle série d'espionnage, remake d'un film d'action bien connu, est à voir très rapidement en streaming et devrait faire parler d'elle.

Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine en streaming ? En ce début de mois de février, Prime Video propose de découvrir une nouvelle série d'espionnage en seulement 8 épisodes, d'une durée d'une heure chacun environ. Elle a pour particularité d'adapter un film qui était culte au début des années 2000.

Presque vingt ans après sa sortie au cinéma, Mr & Mrs Smith se décline en série télévisée. Contrairement au film qui a vu naître les amours de Brad Pitt et Angelina Jolie, les abonnés de la plateforme de streaming d'Amazon vont suivre deux espions, entraînés dans un mariage arrangé par une mystérieuse agence pour les biens de leurs missions. Les défis de leur (faux) couple vont mettre à mal leurs engagements professionnels et encore plus lorsque des sentiments imprévus et bien réels commencent à naître entre eux.

Dans la série de Prime Video, le couple principal est incarné par Donald Glover (qui a également co-créé le programme) et Maya Erskine. Le premier est connu à la fois pour avoir incarné l'hilarant Troy dans la sitcom Community, mais a été récompensé pour sa série Atlanta. La seconde est moins connue en France, ayant fait ses armes dans les séries Pen15 et Man Seeking woman. On retrouvera également au casting Michaela Coel (I May Destroy You), Paul Dano (The Batman, The Fabelmans), Alexander Skarsgard (Succession, True Blood), Ron Perlman (Hellboy) et John Turturro (The Big Lebowski, O'Brother).

Sorti en 2005, Mr & Mrs Smith est devenu un film d'espionnage bien connu, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Le long-métrage a fait l'objet d'une grosse polémique au moment de sa sortie. Peu de temps après le tournage, Brad Pitt a rompu avec son épouse, Jennifer Aniston, avant de se mettre en couple avec sa partenaire dans le film. Angelina Jolie a toujours assuré ne s'être mis en couple avec l'acteur qu'après sa rupture, mais cela n'a pas empêché la machine à rumeurs de tourner. Brad Pitt et Angelina Jolie ont fini par se séparer en 2016, onze ans après leur rencontre.

La série d'Amazon ne devrait cependant pas prendre les parfums du scandale. Contrairement au film, cette nouvelle version de Mr & Mrs Smith devrait évoquer davantage les questions inhérentes à la vie de couple dans le milieu de l'espionnage. Avec seulement huit épisodes d'une heure, la série peut se binge-watcher en un week-end, ou en une semaine pour ceux qui préfèrent prendre leur temps. Mr & Mrs Smith est mise en ligne sur Prime Video le 2 février 2024.