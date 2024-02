"Grâce à Blanche Gardin..." : l'humoriste taclée dans le premier épisode de "LOL" saison 4

Après avoir vivement critiqué l'émission "LOL : qui rit sort", l'humoriste et actrice Blanche Gardin a été la cible d'un tacle appuyé de la part d'un des participants de la saison 4.

LOL : qui rit sort est une émission de Prime Video en apparence inoffensive. Une dizaine de personnalités françaises, surtout des comédiens ou des humoristes, sont enfermées dans une pièce pendant six heures avec pour objectif de ne pas rire, malgré les blagues et les provocations des autres. S'ils rient, ils sont éliminés. Le gagnant permet à l'association qu'il représente de remporter une somme d'argent conséquente. Si sur le papier, l'émission est bon enfant, elle a été frappée par la polémique il y a un an.

Le 20 avril 2023, Blanche Gardin avait annoncé qu'elle refusait de participer à LOL : qui rit sort. La raison ? L'humoriste et actrice critiquait le fait que les participants remportaient plus d'argent que l'association pour laquelle ils jouaient. Elle affirmait sur Facebook que les personnalités jouant dans l'émission étaient "payées 200 000 euros pour une journée de travail", alors que l'association gagnante, elle, remportait 50 000 euros, "c'est-à-dire quatre fois moins, et encore, seulement si je gagne".

Depuis, les règles ont changé dans LOL : qui rit sort, puisque le gagnant de la saison 4, diffusée sur Prime Video depuis ce vendredi 16 février, permettra à son association de remporter 150 000 euros. Les associations perdantes remportent elles aussi une somme d'argent. On ne sait toutefois pas si les participants de cette quatrième saison sont payés 200 000 euros ou si le salaire a été revu à la baisse.

Quoi qu'il en soit, la polémique provoquée par Blanche Gardin a laissé des séquelles. A tel point qu'elle est évoquée dans le premier épisode de la saison 4 de l'émission, rapporté Télé-Loisirs. Dans le premier épisode qui sortait vendredi sur la plateforme de streaming de Prime Video, le duo de youtubeurs Mcfly et Carlito, participants de LOL 4, se lancent dans un jeu qu'ils appellent "la chanson trop honnête".

Un jeu qui a pour visée de faire rire leurs adversaires donc, mais qui a aussi permis au duo de mentionner la polémique qui a touché Amazon il y a quelques mois et de moquer Blanche Gardin au passage. "On a été contacté il y a à peine dix jours pour faire cette émission parce que quelqu'un s'est désisté", commence Mcfly, avant que son compère Carlito ne renchérisse : "Grâce à Blanche Gardin, nous allons donner plus d'argent aux associations, comme quoi ça sert de dire les choses !"

Quatre épisodes de LOL : qui rit sort sont mis en ligne sur Prime Video ce vendredi 16 février 2024. La fin de la saison, et le nom du gagnant, seront dévoilés une semaine plus tard, le 23 février 2024.