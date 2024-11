Absolution : Liam Neeson de retour dans un film d'action sur Prime Video

À 72 ans, l'acteur d'origine irlandaise prouve qu'il n'est pas encore hors du circuit, dans un film disponible sur Prime Video. Les infos sur le programme.

La méga-star du cinéma, Liam Neeson, qui a joué pour les plus grands comme Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott, Christopher Nolan ou encore Martin Scorsese, revient comme tête d'affiche d'un film d'action. Il est réalisé par Hans Petter Moland (Sang froid), titré Absolution, et mis en ligne le 28 novembre 2024 sur Prime Video. L'acteur joue un tueur à gages repenti sur le déclin qui cherche des réponses au mode de vie qu'il s'est choisi pendant toutes ces années.

Le film est donc porté par Liam Neeson qui a joué, faut-il le rappeler, dans La Liste de Schindler, Michael Collins, Gangs of New York, Batman Begins. Le chef mafieux est interprété par Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy), Yolanda Ross (The Bad Batch, Out of Blue, Murder) joue la fille du personnage principal.

Quelle est l'intrigue du film Absolution ?

Un homme de main de la mafia travaillant pour Charlie Conner apprend qu'il est atteint d'une encéphalopathie traumatique chronique, une maladie neuro-évolutive liée à son passé. Sachant qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, il tente de renouer avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis des années et de rencontrer son petit-fils pour s'assurer qu'il est dans le bon chemin. Mais le tueur à gages va, en parallèle, devoir affronter plusieurs gangsters d'un clan mafieux adverse.

Quels acteurs au casting du film Absolution ?

Liam Neeson : le tueur/Thug

Ron Perlman : Charlie Conner

Frankie Shaw

Daniel Diemer : Kyle Conner

Yolanda Ross

Omar Ghonim

William Xifaras : Kiko

Josh Drennen : le père du tueur/Thug

Nicholas Delany : Waiter

Ryan Homchick : Dr. Gruber

Javier Molina : Gamberro

Tom Kemp : Burt

Bruce Soucia : Tommy

Kate Avallone

Où voir le film Absolution en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Absolution en exclusivité sur Prime Video le 28 novembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.