C'est l'un des films les plus attendus de l'année : ce biopic avec un casting de stars va décoiffer les abonnés

Très attendu par les cinéphiles avec des noms ultra-connus devant et derrière la caméra, ce biopic sur une star de la Formule 1 sort enfin en streaming.

C'est un film qui était attendu de pieds ferme par les cinéphiles du monde entier. Projet vieux de 20 ans, il aura mis du temps avant d'arriver enfin sur les écrans. En France, c'est en streaming qu'il faudra se tourner pour découvrir ce projet proche d'un biopic et réalisé par un cinéaste reconnu, avec un casting XXL.

Adapté du roman Enzo Ferrari : The Man, The Cars, The Race, The Machine de Broye Yates, le film Ferrari est un long-métrage qui décrit les coulisses du monde de la F1 à travers la figure de l'ancien pilote de courses, Enzo Ferrari. Ce biopic s'attarde particulièrement sur l'été 1957, une année charnière pour la famille Ferrari : en plus d'une usine fragilisée, le mariage d'Enzo Ferrari bat de l'aile et sa vie de famille est ponctuée par plusieurs drames. C'est alors que va se dérouler en parallèle l'une des plus célèbres courses italiennes, la Mille Miglia.

A la réalisation, c'est Michael Mann qui s'est chargé d'adapter le destin d'Enzo Ferrari à l'écran. De quoi promettre des reconstitutions de courses spectaculaires, puisque le cinéaste américain s'est illustré avec de grands thrillers, comme Heat (1995), Collateral (2004), Miami Vice (2006), Public Enemies (2009) ou Ali (2002) et Le dernier des Mohicans (1992) dans sa filmographie. Rien que ça. Le long-métrage est également particulièrement attendu grâce au budget élevé dont il a bénéficié, soit près de 95 millions de dollars estimés, rien que ça (bis).

Le charismatique Adam Driver (Star Wars, Marriage Story) a été choisi pour incarner le protagoniste surnommé "el Commendatore", l'un des plus grands pilotes et industriels italiens. Pour incarner sa femme, on retrouve la comédienne espagnole Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona, Vanilla Sky), mais aussi l'actrice américaine Shailene Woodley (Divergentes, Big Little Lies) et également Patrick Dempsey (Grey's Anatomy).

Un petit bémol tout de même : ce long-métrage qui promet du grand spectacle aurait été impressionnant à découvrir sur grand écran, mais le film de Michael Mann ne sortira finalement pas dans les salles obscures françaises. C'est en streaming uniquement que le film est diffusé. Ferrari est à voir sur la plateforme d'Amazon, Prime Video, dès le 8 mars 2024.