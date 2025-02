Un faux ventre de grossesse et de vrais moments hilarants dans cette comédie déjantée de Netflix

"Baby Bluff" est une comédie romantique américaine avec Amy Schumer mêlant mensonges, situations incongrues et personnages aussi absurdes qu'attachants.

Amy Schumer est de retour sur Netflix avec Baby Bluff, une comédie décalée réalisée par Tyler Spindel (le neveu d'Adam Sandler). L'humoriste et actrice y incarne Lainy, une quadra qui déprime et décide... de faire semblant d'être enceinte pour attirer les regards et les attentions. Au casting, on retrouve également will Forte, Jullian Bell, Damon Wayans Jr. ou Brianne Howey.

Comme en témoigne la bande-annonce, cette idée pour le moins saugrenue donne lieu à maintes situations cocasses et improbables. L'heureux évènement est pour le 5 février 2025 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue du film Baby Bluff ?

Dans Baby Bluff, étant jalouse de la grossesse de sa meilleure amie, Lainy décide de porter un faux ventre pour faire semblant d'être elle aussi enceinte. Celle qui rêvait de fonder une famille passe alors par différentes émotions et situations déroutantes, surtout lorsqu'elle rencontre celui qui pourrait bien être l'homme de sa vie… alors qu'elle est toujours supposée être enceinte. Le petit mensonge de Lainy serait-il en train de devenir un cauchemar ?

Quels acteurs au casting de Baby Bluff ?

Amy Schumer : Lainy

Jillian Bell : Kate

Will Forte : Josh Lewis

Brianne Howey : Megan Taylor

Lizze Broadway : Shirley

Urzila Carlson : Fallon

Chris Geere : Steve

Damon Wayans Jr. : Dave

Alex Moffat : Rawn

Francis Benhamou : Jane

Où voir Baby Bluff en streaming ?

Si vous appréciez l'humour déjanté, la romance ou les comédies d'Amy Schumer comme Crazy Amy ou I Feel Pretty, rendez-vous le 5 février 2025 sur Netflix pour découvrir Baby Bluff. Pour s'abonner à la plateforme de streaming, il existe trois options : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).