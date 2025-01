Après "Plan Coeur", Netflix sort une nouvelle série comique et romantique française

La plateforme au N rouge propose une série feel-good sur les tourments de quatre hommes façon Le Coeur des hommes post-MeToo. Les infos sur le programme.

Quatre Parisiens quadragénaires se serrent les coudes entre crise existentielle et galères de boulot : une belle promesse de comédie pour cette série française qui entend parler avec humour des défis de la masculinité moderne. Adaptée de la comédie espagnole saluée Machos Alfa, cette fiction en six épisodes a été imaginée par les créateurs de Plan Coeur et réalisée par Noémie Saglio (Plan Coeur, Nice Girls, Parents d'élèves). Elle sera disponible à partir du 24 janvier 2025 sur Netflix.

Pour incarner les quatre héros, le choix s'est porté sur des visages connus : l'humoriste et animateur de radio Manu Payet et le comédien Guillaume Labbé (Je te promets, Rivages). Mais aussi sur des comédiens moins connus : Vincent Heneine (Follow, Cuisine interne) et Antoine Gouy (Au service de la France, Lupin).

Quelle est l'intrigue de la série Super mâles ?

Cédric, Tom, Jérémie et Tonio, un groupe d'amis de longue date, voient leurs vies amoureuses et professionnelles chamboulées. Ils galèrent à trouver leur place et à trouver l'amour dans une société qui remet en question le patriarcat et les prive progressivement de leurs privilèges.

Quels acteurs au casting de la série Super mâles ?

Manu Payet : Tom

Guillaume Labbé : Cédric

Vincent Heneine : Tonio

Antoine Gouy : Jérémie

Ariane Mourier : Cécile

Mélanie Bernier : Delphine

Olga Kurylenko : Léna

Franck Gastambide

Alysson Paradis

Où voir la série Super mâles en streaming ?

Pour regarder Super mâles, série disponible à partir du 24 janvier 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).