Tout pour la lumière : la série annulée par Netflix et TF1, il n'y aura pas de saison 2

Le feuilleton français sur le thème de la danse et du chant diffusé sur TF1 et Netflix n'aura pas de suite.

Clap de fin pour Tout pour la lumière. Le feuilleton de TF1 et Netflix, lancé en juin dernier, n'aura finalement pas droit à une suite. La diffusion de la première saison a pris fin le 17 octobre 2025 avec une conclusion pour les adeptes de la série, mais n'aura pas droit à une saison 2. Selon les informations de Plurimédia, les audiences de la série, "correctes" sur TF1, ne lui a "jamais [permis de faire]d'étincelles. La conjoncture économique actuelle et des problématiques de programmation auront eu raison de son avenir."

Cette série dramatique suit le quotidien de jeunes talents de la danse et du chant. Au programme, des intrigues mêlant rêves, amour et désillusions sur fond de chansons et chorégraphies originales. Côté casting, des visages connus des téléspectateurs comme Esther Joy (Nos chers voisins), Isabel Otero (Diane, femme flic) ou Prudence Leroy (Plus belle la vie), mais aussi de jeunes talents repérés dans The Voice comme Gwendal Marimoutou, Vike ou Charlie Loiselier.

Quelle est l'intrigue de Tout pour la lumière ?

Dans Tout pour la lumière, Victoria Vargas, qui a connu la gloire avec un tube lorsqu'elle avait 20 ans, revient à La Ciotat, sa ville natale, après avoir tout quitté et tourné le dos à sa famille. Elle y découvre le Studio Lumière, un centre réputé de chant et de danse tenu par sa mère, qui se trouve dans le coma. Là-bas, de jeunes talents prêts à tout pour réussir la convainquent de rester. Naviguant entre secrets de famille et sa passion retrouvée pour la musique, Victoria partagera les drames et les espoirs d'un groupe d'artistes en devenir.

Quels acteurs au casting de Tout pour la lumière ?

Joy Esther : Victoria Vargas

Lannick Gautry : Max Vargas

Prudence Leroy : Justine Daoust

Louis Duneton : Hadrien Verzeroli

Ilan Evans : Ali Carvalho

Isabel Otero : Florence Delaunat

Gilles Cohen : Joël Louvet

Maud Jurez : Marina Malinowski

Charlie Loiselier : Maddie

Clément Massy : Éden Louvet

Amaya Carreté : Tess André

Marco Bouttin : Noah Goldberg

Marie Fèvre-Scheuermann : Solenn Verzeroli

Marie Alexandre : Élise Verzeroli

Yara Charry : Sultana

Abdellah Boujalal : Mohamed El Hachem

Loris Triolo : Élimane

Gwendal Marimoutou : Jacob

Vike Jeandidier : Nils Carpentier

Alex Doux : Julian

Louve Le Coadou : Baya Vargas

Où voir Tout pour la lumière en streaming ?

Les épisodes de Tout pour la lumière sont mis en ligne sur le géant au N rouge. Pour s'abonner à la plateforme de streaming, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois). Les épisodes sont également disponibles en replay sur la plateforme de streaming TF1+.