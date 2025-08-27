"KPop Demon Hunters" devient le film le plus vu de Netflix, il a réussi à détrôner un blockbuster américain

Le film d'animation a détrôné un film d'action américain n°1 depuis quatre ans : "K-Pop Demon Hunters" est désormais le plus vu sur Netflix.

"On vise le top, top, top c'est notre moment" : les Huntrix l'avaient annoncé, KPop Demon Hunters l'a fait. Après des mois à surfer sur des audiences jamais vu, le film d'animation est officiellement devenu le long-métrage original le plus vu sur Netflix sur sa période de lancement. Avec 236 millions de vues depuis sa sortie, le 20 juin 2025, les chanteuses de K-Pop/chasseuses de démons se sont hissé à la première place du top des films les plus populaires de la plateforme, selon le site officiel Tudum.

Grâce à son humour, ses chansons, son animation soignée, K-Pop Demon Hunters a réussi à devancer le blockbuster américain Red Notice. Depuis 2021, le film porté par Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot était indétrônable. Pendant quatre ans, il a réussi à rester le film le plus populaire sur ses trois premiers mois, avec 230,9 millions de vues. Jusqu'à l'arrivée de K-Pop Demon Hunters donc, qui a réussi à rassembler à la fois les fans de pop coréenne, mais aussi le grand public et devenir le phénomène de l'été sur Netflix. La question est désormais de savoir : quand est-ce que K-Pop Demon Hunters cédera sa place de numéro 1 ? Il y a fort à parier qu'il faille attendre de longues années avant de trouver un nouveau concurrent...

Quelle est l'intrigue de la série d'animation KPop Demon Hunters ?

Les membres des Huntrix, groupe de K-Pop célèbre, doivent concilier leur vie sous les feux de la rampe et leur identité secrète de chasseuses de démons. Proche d'avoir protéger le monde, leur quotidien bascule lorsqu'une bande de démons décide de jouer sur leur propre terrain, et de se faire passer pour un boys band populaire.

Quels acteurs au casting de voix de la série d'animation KPop Demon Hunters ?

Arden Cho : Rumi

May Hong : Mira

Ji-young Yoo : Zoey

Ahn Hyo-Seop : Jinu

Kim Yoon-jin : Celine

Daniel Dae Kim : the Healer Han

Joel Kim Booster : le présentateur

Liza Koshy : la présentatrice

Ken Jeong : Bobby

Lee Byung-hun : Gwi-Ma

Où voir la série d'animation KPop Demon Hunters en streaming ?

KPop Demon Hunters est diffusé en exclusivité sur Netflix depuis le 20 juin 2025. Afin d'en profiter, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).