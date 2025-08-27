Ma vie avec les Walter Boys : à quelle heure sort la saison 2 sur Netflix ?

Teen drama romantique et chronique initiatique, "Ma vie avec les Walter Boys" revient le 28 août 2025 sur Netflix.

Le triangle amoureux le plus brûlant du Colorado revient pour une saison 2 sur Netflix : la teen série Ma vie avec les Walter Boys compte dix épisodes inédits mis en ligne ce jeudi 28 août 2025. Comme toutes les productions originales de la plateforme de streaming, il faudra attendre 09h01 en France pour découvrir cette suite.

La première saison, sortie en 2023, est devenue un phénomène mondial. Tournée au Canada, cette saison 2 poursuit son exploration des bouleversements de l'adolescence dans un décor rural et familial. Une saison 3 est déjà en production pour 2026.

Produite par iGeneration Studios et Sony Pictures Télévision, cette fiction créée par Melanie Halsall est adaptée d'un roman d'Ali Novak. Côté casting, on retrouve dans cette saison 2 Nikki Rodriguez (On My Block) dans le rôle principal de Jackie Howard, l'ado new-yorkaise plongée dans l'univers des Walter Boys. Pour jouer les frères, la production a choisi Noah LaLonde (Deer Camp '86) pour le rôle de Cole, le frère rebelle et tourmenté, tandis que Ashby Gentry joue Alex, le garçon sage et réfléchi.

La tutrice Katherine est incarnée par Sarah Rafferty (Suits) avec Marc Blucas (Buffy contre les vampires, Dr House) dans le rôle de son mari George. Le casting s'enrichit en saison 2 avec les arrivées de Natalie Sharp (Flash, Beverly Hills) en championne de rodéo, Carson MacCormac (Shazam !), Riele Downs (Quatre frères) et Jake Manley (The Order).

Quelle est l'intrigue de la série Ma vie avec les Walter Boys ?

Dans la saison 1, après avoir perdu ses parents et sa soeur dans un terrible accident, Jackie Howard, une ado de 15 ans, quitte Manhattan pour vivre avec une famille du Colorado parmi huit garçons turbulents.Dans la saison 2, après avoir écouté la déclaration d'amour d'Alex et embrassé Cole, Jackie Howard quitte Silver Falls et passe l'été à New York. Lorsque Katherine la convainc de retourner dans le Colorado, Jackie est déterminée à se racheter auprès d'Alex et fixer des limites avec Cole, tout en trouvant sa place au sein de la famille Walter.

Quels acteurs au casting de la série Ma vie avec les Walter Boys ?

Nikki Rodriguez : Jackie Howard

Noah LaLonde : Cole Walter

Ashby Gentry : Alex Walter

Johnny Link : Will Walter

Corey Fogelmanis : Nathan Walter

Connor Stanhope : Danny Walter

Zoe Soul : Haley Young

Jaylan Evans : Skylar Summerhill

Sarah Rafferty : Dr. Katherine Walter

Marc Blucas : George Walter

Alisha Newton : Erin

Mya Lowe : Kiley

Dean Petriw : Jordan Walter

Isaac Arellanes : Isaac Garcia

Myles Perez : Lee Garcia

Alex Quijano : Richard

Natalie Sharp

Carson MacCormac

Riele Downs

Jake Manley

Où voir la série Ma vie avec les Walter Boys en streaming ?

Pour regarder la série Ma vie avec les Walter Boys, dont la saison 2 est disponible le 28 août 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).