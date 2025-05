"Arrête, je suis sérieux" : Denzel Washington s'emporte contre un photographe à Cannes

L'acteur américain est sorti de ses gonds et s'est énervé contre un photographe juste avant de recevoir sa Palme d'or d'honneur au Festival de Cannes.

Sur le tapis rouge du Festival de Cannes, sourires figés, accolades et tenues extravagantes sont de rigueur. C'est pourquoi une scène a particulièrement surpris les observateurs lors de la montée des marches du 19 mai 2025. Denzel Washington faisait son retour sur la Croisette après une longue absence pour présenter Highest 2 Lowest, nouveau long-métrage de Spike Lee présenté hors-compétition. L'acteur a même reçu une Palme d'or d'honneur par surprise, récompensant l'ensemble de sa carrière juste avant la projection du film.

Mais ce n'est pas tout. Juste avant de défiler avec le reste de l'équipe du film sur le tapis rouge, Denzel Washington a été vu en train de s'emporter contre l'un des photographes. Il faut dire que quelques instants plus tôt, l'acteur américain avait salué les fans, refusant les autographes ou les selfies. Il a toutefois serré les mains de tous les spectateurs présents derrière les barrières pour l'acclamer, signe évident qu'il ne souhaitait pas forcément être photographié ou dérangé durant ce moment.

© Dave Bedrosian/Future Image/Cover Images/SIPA

On a pu voir Denzel Washington s'agacer plusieurs fois contre un photographe qui lui a tapé sur l'épaule avant de tenter de lui attraper le bras sur le tapis rouge. Sur les images et selon ce que rapporte le Daily Mail, l'acteur de Malcom X répète "arrête" au photographe plusieurs fois, mais aussi "arrête, je suis sérieux, ne pose plus tes mains sur mois", ou encore "je te parle, arrête maintenant".

Le photographe, lui, ne semble pas s'être démonté et continuait de sourire ostensiblement, comme s'il n'avait pas bien saisi l'état de la star, ce qui n'a pas réussi à calmer la star de cinéma. On a même vu le comédien doublement oscarisé pointer son doigt sur le photographe, pourtant hilare. Malgré cet incident, les agents de Denzel Washington ont assuré au magazine People qu'il s'agissait "d'une bonne soirée".

Reste tout de même une drôle de scène à laquelle les festivaliers ne sont pas habitués. Mais ce n'est pas la première de cette édition : une abeille est venu rompre les sourires de façade d'Emma Stone, Pedro Pascal et Austin Butler vendredi soir, tandis qu'un accident de robe entre Jennifer Lawrence et Robert Pattinson a été évité de justesse. Le tapis rouge est normalement le lieu où les stars se plient tout sourire aux demandes des photographes qui crient leur nom pendant la montée des marches. Mais visiblement pas le grand Denzel Washington, qui a prouvé cette fois qu'une star aussi a droit de poser ses limites, et qu'elles doivent être respectées.