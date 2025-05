Météo : le beau temps c'est fini, voici où et à quelle date il va pleuvoir

Le temps est très instable cette semaine, personne n'échappera à la pluie. La fraicheur fera aussi son retour.

Pendant la première quinzaine du mois de mai, les précipitations ont été déficitaires de 17% en moyenne sur la France, avec une pluviométrie très contrastée entre le nord et le sud. Des épisodes orageux ont aussi été constatés et c'est d'ailleurs ainsi que commencent les deux dernières semaines de mai. Après une embellie ce week-end, les conditions météo se dégradent par le sud-ouest dès ce début de semaine avec l'influence d'une nouvelle goutte froide. Ce lundi 19 mai après-midi et encore plus en soirée, de l'Aquitaine au Limousin jusqu'au Midi-Pyrénées, les orages peuvent être forts, alors que le temps reste sec au nord de la Loire. Des chutes de grêle sont aussi possibles.

Mardi, les pluies continuent dans le sud, avec une extension des orages dans le PACA et sur la Corse. Dans le centre-est, le ciel devient menaçant avec de possibles averses. Le temps reste sec sur le quart nord-ouest, il fait même autour de 25 degrés du côté de Rennes et Paris, prévoit La Chaine Météo.

Mercredi, si le risque d'orages faiblit, le temps se dégrade au nord avec le passage d'une perturbation britannique. Les nuages sont de plus en plus abondants et sont accompagnés d'un peu de pluie. Le sud renoue avec quelques éclaircies. Une chute des températures est aussi constatée, peinant à rejoindre les 20 degrés. Cette perturbation ne devrait finalement être que temporaire dans le nord-ouest avec le retour des éclaircies dès le lendemain, mais le temps reste frais. Des averses sont encore envisagées sur les Pyrénées et les Alpes.

© La Chaine Météo

Vendredi, le vent s'oriente au nord et rend le ciel menaçant à l'est. Le temps est aussi très instable dans la moitié sud. A part près de la Méditerranée, les températures sont très fraiches avec même un risque de gelées blanches en plaine sur les régions centrales. Pour le week-end, La Chaine Météo prévoit "le retour d'un classique dégradé nuageux du nord au sud du pays" avec "du beau temps au sud et une météo nuageuse et humide au nord de la Loire". A l'échelle nationale, pour la fin de la semaine, les températures seront globalement 2 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison.

Cette instabilité devrait se perpétuer la semaine suivante avec un "temps généralement assez humide avec quelques passages pluvieux et des températures légèrement inférieures aux normales de saison", annonce Météo France.